LKW-Unfall legte A2 bei Königslutter zeitweise lahm

Braunschweig. Bei einem LKW-Unfall auf der A2 im Kreis Helmstedt sind am Dienstag beide Fahrer schwer verletzt worden. Die Strecke war zeitweise voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf der A2 bei Braunschweig war am Dienstag auch Rettungshelikopter Christoph 30 im Einsatz (Archivbild).

Bei einem schweren LKW-Unfall sind am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A2 im Kreis Helmstedt ein Fahrer lebensgefährlich und ein weiterer Fahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall ereignete sich kurz hinter der Anschlussstelle Königslutter, in Fahrtrichtung Hannover.

Laut der Meldung war ein LKW liegen geblieben und stand auf dem Standstreifen, als ein weiterer Sattelzug in den stehenden LKW hineinkrachte. Demnach war der Fahrer zwar auf der rechten Fahrspur unterwegs, fuhr allerdings zu weit rechts, so dass es zum Zusammenprall kam.

Rettungshubschrauber landet auf A2 bei Braunschweig

Dabei wurde das Fahrerhaus des Unfallverursachers auf der rechten Seite stark deformiert. Ersthelfer halfen dem Fahrer aus dem Führerhaus, er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des stehenden LKWs wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Aufgrund der schweren Verletzungen landete laut Polizei der Rettungshubschrauber Christoph30 auf der Autobahn, die dafür voll gesperrt werden musste. Nach der Erstversorgung brachte ein Rettungswagen den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus.

Vollsperrung auf A2 – 10 Kilometer Stau

Während der Rettungsmaßnahmen wurde die Strecke für anderthalb Stunden voll gesperrt, während der Bergung konnte der Verkehr lediglich einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Insgesamt dauerten die Bergungs- und Reinigungsarbeiten laut Polizei bis kurz nach Mitternacht. Es kam zu bis zu 10 Kilometern Stau, zudem waren die Umleitungsstrecken überlastet.

