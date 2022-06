Neue Betrugsmasche: Anrufer geben sich als Pflegedienst aus

Der Einfallsreichtum der Telefonbetrüger kennt keine Grenzen. Am späten Mittwochmittag klingelte das Telefon bei einer Seniorin aus Königslutter: Es meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgab. Er teilte der 87-Jährigen mit, dass ihr über die Pflegekasse ein Zuschuss in Höhe von 6000 Euro zur Verfügung stehen würde, teilt die Polizei mit. Das Geld würde ihr ausgezahlt, wenn sie eine einmalige Zahlung in Höhe von 129 Euro tätige. Ein Überweisungsträger würde ihr in den nächsten Tagen zugesandt.

Seniorin wird nach Anruf misstrauisch

Da die Seniorin regelmäßig Kontakt zu einem Pflegedienst hat, glaubte sie dem Anrufer zunächst, zumal er ihren Namen und ihre Anschrift nannte. Zum Abschluss des Gesprächs wurde die ältere Dame nach ihrem Geburtsdatum gefragt, welches sie dem Mann nannte. Kurze Zeit später kamen der Seniorin Zweifel und sie rief bei ihrem Pflegedienst an. Dort wurde ihr versichert, dass solche Anrufe seitens des Pflegedienstes niemals erfolgen würden und es sich offensichtlich um eine Betrugsmasche handeln würde, heißt es weiter.

Die Polizei rät daher abermals zur Vorsicht. Angerufene sollten bei Geldforderungen immer besonders vorsichtig sein, auch, wenn die Anrufer den Namen und die Anschrift des Angerufenen in dem Telefonat benennen können. Diese Daten sind in den meisten Fällen leicht recherchierbar und kein Garant für Seriosität, so die Polizei. Zudem sollte es immer eine Rückfrage bei der benannten Einrichtung oder Person geben, an die Geld überwiesen werden soll.

