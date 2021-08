Mobiles Impfteam kommt am Donnerstag nach Helmstedt und Grasleben

Mobile Impfteams des Landkreises Helmstedt waren in den vergangenen Tagen bereits in Königslutter – hier auf dem Marktplatz – und anderen Gemeinden unterwegs. (Archivbild)

Das Impfzentrum Helmstedt setzt das Impfen mit den Mobilen Teams fort. Bislang sei diese Methode erfolgreich gewesen, so der Landkreis. Nachdem zahlreiche Impfwillige in Velpke, Schöningen, Königslutter und Lehre direkt vor Ort eine Corona-Schutzimpfung erhalten konnten, ist das Mobile Team des Impfzentrums am Donnerstag, 12. August, von 11 bis 16 Uhr an zwei weiteren Orten im Einsatz – und zwar auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes DM an der Emmerstedter Straße in Helmstedt wie auch auf dem Parkplatz des Penny-Supermarktes in Grasleben.

Mobiles Team impft Johnson&Johnson – an Volljährige

Verimpft werde ausschließlich der Impfstoff von Johnson&Johnson, heißt es. Dieser sei für alle Menschen über 18 Jahre zugelassen. Eine Zweitimpfung ist bei diesem Vakzin nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu der geplanten Aktion wie auch zum Impfen im Impfzentrum gibt es unter (05351) 5581-257 oder -250.

red

