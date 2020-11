Die am häufigsten gestellten Fragen hätten sich um die Symptome einer Corona-Infektion, wie ein Corona-Test verläuft und wo man sich testen lassen kann, gedreht.

Helios bietet in Helmstedt erneut kostenlose Covid-Hotline an

Bereits zu Beginn der Pandemie Anfang März startete die Helios Kliniken GmbH eine deutschlandweite kostenfreie Hotline für Fragen zum Coronavirus. Aufgrund der erneut stetig steigenden Infektionszahlen baut Helios das Angebot nun wieder aus, wie das Unternehmen mitteilt. Unter (0800) 8123456 erhält jeder Anrufer eine telefonische 24-Stunden-Beratung rund um das SARS-CoV-2-Virus.

„Wir wollen den Bürgern ihre Ängste zu nehmen und sachlich nüchtern aufklären“

„Wir sehen, dass mit der Zunahme der Neuinfektionen und der in der Öffentlichkeit geführten Diskussionen auch die Unsicherheit in der Bevölkerung wieder größer wird. Um den Bürgerinnen und Bürgern ihre Ängste zu nehmen, sachlich nüchtern aufzuklären und an ihrer Seite zu sein, verstärken wir das Angebot unserer Corona-Hotline wieder“, sagt Helios-Geschäftsführer Enrico Jensch (COO).

Auch die psychologische Beratung steht den Anrufern ab sofort wieder zur Verfügung

Während der ersten Hochphase der Pandemie seien über die Helios-Corona-Hotline rund 18.000 Anrufe eingegangen. Die am häufigsten gestellten Fragen hätten sich um die Symptome einer Corona-Infektion, wie ein Corona-Test verläuft und wo man sich testen lassen kann, gedreht. Auch die psychologische Beratung, die Helios während der ersten Welle über die Hotline angeboten hat, steht den Anrufern ab sofort wieder zur Verfügung. Einen Termin bei der Corona-Videosprechstunde kann man hier buchen: www.helios-gesundheit.de/corona-videosprechstunde.

red