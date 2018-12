WVG: „Buslinie 230 ist nicht zu eng getaktet“

Unser Leser Thorsten Bock zumindest beklagt, dass die Busse auf der Regionalbuslinie 230 oft ihren Fahrplan nicht einhalten würden.

In einem unserer Redaktion vorliegenden Schreiben an die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) berichtet Thorsten Bock von wiederholten Verspätungen der Linie 230. „Da ich bei mehreren Fahrten in Richtung Braunschweig in einem Zeitraum von mehreren Wochen nicht eine Fahrt davon ohne nennenswerte Verspätung erlebte, hatte ich vor, den Fahrer nach Gründen für die Verspätungen zu fragen“, schreibt Bock. Eine Antwort, weder vom Fahrer noch von der WVG-Geschäftsleitung, bekam er nicht.

Bock hatte die vom ihm empfundenen Missstände vor gut zwei Wochen der WVG schriftlich dargelegt. In dem Schreiben hatte Bock auch Probleme beim Umstieg von der WVG-Linie 218 in Flechtorf in die Regionalbuslinie 230, die ebenfalls von der WVG betrieben wird, thematisiert.

Als wir nun kurz vor Weihnachten bei der WVG wegen der von unserem Leser geschilderten Problemstellungen nachgefragt haben, antwortete das Unternehmen zeitnah. „Der Fahrplan der 230 nach Braunschweig ist nicht zu eng getaktet, es kann aber aufgrund von Witterungsbedingungen, durch Baustellen und durch hohes Verkehrsaufkommen in den Hauptverkehrszeiten zu Verspätungen kommen“, schrieb uns per E-Mail Petra Buerke.