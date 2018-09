E-Auto-Fahrer tanken in Velpke bis Ende des Jahres umsonst

Die E-Mobilität im Landkreis Helmstedt erlebt eine gute Woche: Nachdem am Montag bereits in der Gemeinde Lehre zwei neue E-Ladesäulen sozusagen eröffnet wurden, war am Mittwoch die Samtgemeinde Velpke am Zug. Eine neue Ladesäule soll auf dem Parkplatz des Rathauses E-Autos mit Strom versorgen: Und...