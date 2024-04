Osterode. Endlich richtig Frühling im Harz: Ist mit dem trüben Aprilwetter bald Schluss? Wir schauen in den Wetterbericht für den Harz.

Der 1. Mai bietet sich im Jahr 2024 nicht nur als Brückentag für einen kleinen Urlaub an, am kommenden Mittwoch locken auch mehrere Wanderveranstaltungen in den Harz (wir planen einen Bericht). Doch wie wird das Wetter an dem bundesweiten Feiertag, der auch Tag der Arbeit genannt wird?

Walpurgis und 1. Mai 2024: Das Wetter im Harz soll richtig schön werden

Die Wetteraussichten für den 1. Mai 2024 versprechen einen angenehmen Tag im Harz: In Braunlage und auf Torfhaus im Oberharz bewegen sich die Temperaturen zwischen 13 und 22 Grad, am Himmel strahlt die Sonne. Im weiteren Bereich des Harzes wie etwa Osterode, Thale oder Goslar könnte die Anzeige im Thermometer sogar noch ein paar Grad höher klettern. So die Vorhersage am Donnerstag laut Daten des Weather Channels auf weather.com sowie des Deutschen Wetterdienstes DWD.

Ähnlich schön soll es demnach bereits am Dienstag, 30. April, werden, wenn die Feiern der Walpurgisnacht im Harz vielerorts den Mai einläuten. Zum Ende der nächsten Woche kann es dann wieder etwas kühler werden.

Nach Schnee im Harz: Zum Tag der Arbeit könnte Sonne das kalte Aprilwetter ablösen

Die Wochenmitte verspricht damit, passend zum Feiertag wettertechnisch richtig schön zu werden. Bereits zum kommenden Sonntag und Montag steigen die Temperaturen, doch es bleibt laut Vorhersage zunächst bewölkt.

Insgesamt verspricht der Start in den Mai also, das zuletzt ungemütliche Wetter im April abzulösen - zeitweise gab es im Harz gar noch einmal Schnee. Galt hier die alte Bauernweisheit „der April macht, was er will“ oder ist das Wetter nicht mehr normal? Unsere interaktive Karte liefert Daten zu dem Thema.

