Braunschweig. Im Harz ist der Winter zurück. Neben Temperaturen im Minus-Bereich wird es auch immer wieder schneien. Lohnt es sich noch einmal den Schlitten rauszuholen?

Der April macht, was er will. Das bekommt auch der Harz zu spüren. Statt frühlingshaften Temperaturen heißt es wieder Winterjacke rausholen und warm einpacken, denn neben ungemütlichen Temperaturen, gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Harz sogar Schnee und Frost. Eigentlich eine Einladung, um den Schlitten nochmal rauszuholen, um im April eine Fahrt über die Rodelpisten zu wagen. Wir haben beim DWD nachgefragt, ob das möglich ist.

Schnee im Harz vor allem in Staulagen und nachts zu erwarten

Der Deutsche Wetterdienst gibt am Freitag eine klare Prognose, was den Schneefall im Harz betrifft: „Der Schnee ist heute tagsüber eher weniger das Problem, aber in der Nacht wird die Schneefall-Grenze wieder fallen und da erwarten wir auch, dass oberhalb von 600 Metern doch mal wieder ein bis fünf Zentimeter Schnee zusammenfallen können.“ In Staulagen seien das auch noch ein paar Zentimeter mehr. Auch das Wochenende bliebe ähnlich. „Gerade in den höheren Lagen des Harzes kann es durch Schneeschauer immer mal wieder weiß werden“, berichtet der DWD.

Ob der Schnee jedoch lange liegen bleibt, ist fraglich. Vor allem tagsüber sei damit zu rechnen, dass viel wegtaut. Was jedoch in der Nacht runterkommt, würde vor allem in hohen Lagen auch mal liegen bleiben.

Temperaturen im Harz: Auch Frost ist zu erwarten

Tagsüber sei am heutigen Freitag mit Temperaturen zwischen fünf und sieben Grad zu rechnen. In der Nacht hat es sich jedoch mit den Plus-Graden erledigt und die Temperaturskala erreicht den Minus-Bereich: „In der Nacht erwarten wir leichten Frost. Da geht es dann schon Richtung minus ein, minus zwei Grad runter. Deswegen hat der Schnee, der mit den Schauern runterkommt, gute Chancen liegenzubleiben.“ Tagsüber klettern die Temperaturen wieder in den Plus-Bereich - deshalb sei es fraglich, wie viel vom Schnee über den Tag hinweg liegen bleibt.

Auch die nächsten Tage bleibt es laut DWD bei leichten Plus-Graden zwischen fünf und sieben Grad-Celsius. Der Frost ziehe weiter ins Binnenland, insbesondere in der Nacht zum Montag. „Da hätten wir im Harz auch Tiefstwerte an die minus vier Grad und im Harz-Vorland auch schonmal leicht um den Gefrierpunkt und ein bisschen drunter“, erzählt der DWD.

Schlittenfahren in Braunlage ist möglich

Ob der Schnee zum Rodeln reicht, konnte der Deutsche Wetterdienst nicht beantworten. Deshalb haben wir bei der Tourist-Information Braunlage nachgefragt, wie die Lage am Hexenritt, einer beliebten Rodelpiste im Harz, aussieht. „Ich würde sagen, man kann bis zum Hexenritt rauf und da kann man tatsächlich auch Schlitten fahren. Allerdings sind keine Maschinen in Betrieb, man müsste dann den Schlitten wieder rauf ziehen“, erzählt Franziska Piontek, Mitarbeiterin der Tourist-Information Braunlage. Zum Schlitten fahren würde der Schneefall auf der Rodelpiste Hexenritt also ausreichen, unten am Tal bliebe der Schnee jedoch nicht wirklich liegen.

Wer selbst nachschauen möchte, ob genug Schnee zum Schlitten fahren da ist, kann das beim Portal „Bergfex“ nachschauen. Die Rodelpiste ist mit Webcams ausgestattet und zeigt aktuelle Bilder.

