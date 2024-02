Osterode am Harz. Der Blaue See im Harz ist kein Geheimtipp mehr, aber dieser wunderschöne Spot ist für Jeden ein Muss. Wir haben alle Fragen beantwortet.

Wer in lokalen Harzer Facebook-Gruppen aktiv ist, hat in den letzten Wochen sicherlich schon von diesem Geheimtipp im Harz gehört: Der Blaue See bei Hüttenrode und der B27. Zurzeit erfreut sich das Harzer Naturwunder einer starken Beliebtheit, was wahrscheinlich an den malerischen Aufnahmen liegt, die immer wieder in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Wir haben nachgeschaut und die wichtigsten Fragen zum Blauen See im Harz beantwortet.

Tourismus in der Region - Wo ist der Blaue See im Harz?

Den Blauen See finden Interessierte zwischen Hüttenrode und Rübenland im Harz. Das idyllische Gewässer ist nicht weit von der B27 entfernt. Dort gibt es einen Parkplatz, der das Besuchen leicht macht. Naturbegeisterte können aber auch von den naheliegenden Orten zum See wandern.

Wanderfreunde aufgepasst: Wieso ist der Blaue See blau?

Der Blaue See wird aus mehreren Quellen gespeist, die besonders Kalkhaltig sind. In dem Wasser befindet sich als besonders viel Calcium, was dafür sorgt, dass Algen zu Boden sinken. Im Frühjahr erstrahlt der See deshalb oft in einem wunderschön leuchtenden Blau. Im Sommer - wenn langsam weniger Wasser aus den Quellen kommt - wird er oft grün, durch vermehrtes Aufkommen von Algen.

Sommerfreizeit im Harz: Darf man im Blauen See schwimmen?

Baden ist im Blauen See eigentlich nicht erlaubt, trotzdem kann man immer wieder Touristen und Wanderer sehen, die das kühle Wasser genießen. Stattdessen kann man sich bei gutem Wetter die Sonne auf den Bauch scheinen lassen oder einen der anderen vielen Badeteiche im Harz aufsuchen.Auch Freibäder gibt es im Altkreis Osterode einige.

Bergbau im Harz: Wie ist der Blaue See entstanden?

Der Blaue See ist durch den Bergbau im Harz entstanden. Schon im frühen 19. Jahrhundert wurde im nahegelegenen Steinbruch Am Garkenholz Kalk abgebaut. Der Blaue See ist ein sogenanntes Tagebaurestloch, was sich im Früjahr mit Schmelz- und Quellwasser füllt.

Blauer See - nicht nur im Harz

Aber nicht nur bei uns im Harz gibt es einen Blauen See, an dem sich Naturfreunde entzücken können. Auch andere Orte locken mit wunderschönem Wasser. So zum Beispiel ein Baggersee in Garbsen, in der Region Hannover.

