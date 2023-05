Harz: Schuppenbrand ergreift Wohnhaus – 130.000 Euro Schaden

Thale. Ein lauter Knall und Flammen: In einem Ortsteil von Thale hat es am Montagabend gebrannt. Acht Bewohner konnten sich rechtzeitig retten.

Feuerwehreinsatz in Thale: Das Feuer griff vom Schuppen auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über.

Ein Schuppenbrand hat in Thale im Landkreis Harz einen Schaden von 130.000 Euro verursacht. Das Feuer brach am späten Montagabend im Ortsteil Treseburg aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor habe es ein lautes Knallgeräusch gegeben.

Die Flammen griffen vom Schuppen auf das angrenzende Wohnhaus und einen weiteren Schuppen über. Der Eigentümer des Hauses versuchte noch, den Brand selbst zu löschen – jedoch ohne Erfolg. Die Feuerwehr löschte die Flammen und holten eine Bewohnerin aus dem benachbarten Wohnhaus holen.

Die acht Bewohner des vom Brand betroffenen Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache. Die Hausbewohner kamen bei Verwandten unter.

Mehr Nachrichten aus dem Harz:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

dpa/mjc

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de