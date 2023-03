Gestohlene Stachelschweine im Harz: Ein Tier ist wieder da

Thale. Unbekannte hatten die Stachelschweine Pinky und Brain am Wochenende aus dem Tierpark in Thale gestohlen, teilte die Polizei mit.

Das Stachelschwein Brain hat den Weg zurück in den Tierpark in Thale gefunden. Jetzt fehlt noch Pinky.

Gute Nachrichten im Vermisstenfall Pinky und Brain im Harz: Nach dem mutmaßlichen Diebstahl von zwei Stachelschweinen ist eines der Tiere am Dienstag selbst wieder in den Tierpark in Thale (Sachsen-Anhalt) zurückgekehrt. Es trägt den Namen Brain. Zudem sei das zweite Stachelschwein wohl etwa zehn Kilometer vom Tierpark entfernt von einem Wanderer gesichtet worden, teilte die Polizei am Dienstag weiter mit. Es heißt Pinky. Die genauen Umstände des Verschwindens der Tiere sollen noch untersucht werden.

Polizei: Stachelschweine in Thale hätten sich schwer selbst befreien können

Am Sonntag hatte die Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte die zwei Weißschwanz-Stachelschweine aus ihrem Gehege gestohlen hätten. Die Tiere hätten nicht selbstständig entweichen können, denn mehrere Türen sicherten das Gehege, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Nachfrage. Außerdem gehe mindestens eine Tür nach innen auf, was die Tiere vor eine schwer lösbare Aufgabe stellen würde.

Die Stachelschweine Pinky und Brain sind rund 60 Zentimeter groß und wiegen circa 15 Kilogramm. Pinky und der Brain (Englisch: Pinky and the Brain) ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie sowie der Name ihrer beiden Hauptfiguren: zwei sprechende Labormäuse.

