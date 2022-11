Drogen und Jugendliche Cannabis-Legalisierung erfordert Drogenprävention an Schulen

Ein Mann hält eine Tüte mit Marihuana und einen gedrehten Joint in den Händen. Ein Symbolbild.

Gifhorn. Die geplante Entkriminalisierung von Cannabis wirft einige Fragen auf, was den Kinder- und Jugendschutz betrifft. Was braucht es an den Schulen?