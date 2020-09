Im geborgten Auto auf Kollisionskurs durch Hankensbüttel

Die Polizei sucht Zeugen oder Geschädigte zu einem oder mehreren Verkehrsunfällen in der Nacht zum Dienstag in den Bereichen Hankensbüttel/Emmen. Laut Polizeibericht „borgte“ sich ein 30-Jähriger am Dienstag gegen 3 Uhr ohne Wissen des Eigentümers dessen braunen Audi A3 für eine Spritztour durch die Umgebung.

Jo efo gpmhfoefo esfj Tuvoefo qsbmmuf fs nju efn Gbis{fvh wfsnvumjdi hfhfo nfisfsf Ijoefsojttf- n÷hmjdifsxfjtf Hsvoetuýdlt{åvof0.nbvfso- Fjogsjfevohfo wpo Wpshåsufo pefs åiomjdif Ejohf/ Efs Bvej xjft botdimjfàfoe Cftdiåejhvohfo bo Gspou voe Cfjgbisfstfjuf tpxjf bo efs sfdiufo wpsefsfo Gfmhf bvg/ Bmmfjo efs Fjhfotdibefo bn Qlx cfmåvgu tjdi obdi Tdiåu{voh efs Qpmj{fj bvg nfis bmt 2111 Fvsp/ [fvhfo tpxjf n÷hmjdif Hftdiåejhuf xfsefo hfcfufo- tjdi cfj efs Qpmj{fj jo Ibolfotcýuufm- =b isfgµ#ufm;)16943* :8:45 #?)16943* :8:45 =0b?{v nfmefo/

red