Polizei in Gifhorn sucht Besitzer eines 100-Euro-Scheins

Ein 70-jähriger Sassenburger hat am Mittwoch gegen 12.35 Uhr einen 100-Euro-Schein auf einer Straße in Westerbeck gefunden. Der ehrliche Finder gab den Schein bei der Polizei ab.

Polizei möchte Geld an Besitzer zurückgeben

Die Polizei in Westerbeck würde den Schein nun gerne an den rechtmäßigen Eigentümer aushändigen, wenn dieser schlüssig glaubhaft machen kann, wo genau und unter welchen Umständen er den Schein verloren hat. Hinweise an die Polizei unter (05371) 938290.

red