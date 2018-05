Ponyreiten beim Tag der offenen Stalltüren in Weyhausen

Ponyreiten für die jüngsten Pferdefreunde war eine der Hauptattraktionen, als der Reitstall Probst an der Fallersleber Straße in Weyhausen am Sonntag zum Tag der offenen Stalltür eingeladen hatte. Eltern mit ihren Kindern standen Schlange, damit der Nachwuchs einmal auf einem geführten Pony um das...