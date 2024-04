Gifhorn. In Sassenburg haben Unbekannte an einer Brücke ein Feuer gelegt. In Gamsen kam es zu einer Unfallflucht.

Nach Feststellung eines Brandschadens am Widerlager einer Brücke des Elbe-Seitenkanals in Sassenburg am 15. April ermittelt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Brücke liegt auf Höhe der Ortschaft Stüde, teilt die Lüneburger Polizei mit.

Es wird geschätzt, dass der Sachschaden sich auf 2000 Euro beläuft. Die Polizei warnte vor Feuern in der Nähe von Brücken und betonte, dass trotz des noch überschaubaren Schadens solche Einwirkungen zu größeren Problemen an der betroffenen Brücke führen könnten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es möglich, dass das Feuer am vergangenen Wochenende (13. bis 14. April) gelegt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei in Scharnebeck unter (04136) 900080 entgegen.

Fahrerflucht in Gamsen: Trunkenheit am Steuer

Sonntagnacht, gegen 01.15 Uhr hat eine Zeugin über den polizeilichen Notruf mitgeteilt, dass sie im Bereich der Hamburger Straße in Gamsen einen lauten Knall vernommen hat, berichtet die Polizei.

Eine Überprüfung durch Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei Gifhorn ergab, dass ein Pkw eine Überquerungshilfe zwischen dem Kreisverkehr und der Christinenstift Kreuzung überfahren hat. Die Beamten konnten einer Flüssigkeitsspur folgen, die durch das verursachende Fahrzeug auf der Fahrbahn hinterlassen wurde. Diese führte schlussendlich zum verursachenden Pkw und zum Fahrzeugführer.

Bei dem Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, ein Vortest bestätigte dies. Daraufhin entnahm die Polizei dem 34-Jährigen eine Blutprobe im Klinikum und zogen seinen Führerschein ein.

Er muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

red