Sassenberg. In der Gemeinde Sassenberg im Kreis Gifhorn brennt am Donnerstagvormittag ein Dachstuhl. Was bekannt ist.

In einem Wohnhaus in Grußendorf ist am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr berichtet, ist im Wacholderring der Ortschaft im Kreis Gifhorn ein Dachstuhl in Brand. Rettungskräfte sind bereits vor Ort.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red