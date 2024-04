Gifhorn. Bei einem Einbruch in einer Doppelhaushälfte in Gifhorn kommen die Täter davon. Die Gifhorner Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Bislang Unbekannte sind am Freitag, 12. April, in eine Doppelhaushälfte in Gifhorn eingebrochen und haben Bargeld gestohlen, berichtet die Polizei.

Zur besagten Tatzeit, im Zeitraum von 10 Uhr bis 14.30 Uhr, begaben sich die Täter auf ein Grundstück am Heideweg in Gifhorn. Dort gelangten sie in den rückwärtigen Wintergarten und versuchten die Zugangstür zum Inneren aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie ein danebenliegendes Fenster auf. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und stahlen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert eines vierstelligen Betrags.

Anschließend entkamen sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht zu diesem Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegen.

