Gifhorn. Eine Diskussion in einem Gifhorner Textilgeschäft um eine EC-Karte eskaliert: Ein 39-Jähriger schlägt um sich. Was passiert ist.

Ein 39-jähriger Mann hat am Montagnachmittag in einem Textilwarengeschäft in der Braunschweiger Straße in Gifhorn mehrere Mitarbeiter des Ladens attackiert. Eskaliert ist die Situation laut Polizei nach einer Diskussion um eine EC-Karte.

Gegen 13.30 Uhr betrat der Mann den Laden und bat eine Angestellte an der Kasse, die Gültigkeit seiner EC-Karte zu überprüfen, die jedoch auf eine weibliche Person ausgestellt war. Die Mitarbeiterin lehnte ab – daraufhin schlug er der Angestellten auf den Rücken und attackierte einen hinzueilenden Kollegen mit einem Faustschlag gegen den Kopf. Anschließend verließ er das Geschäft mit einer Drohung und die beiden Mitarbeiter des Textilgeschäfts alarmierten die Polizei, informiert diese weiter.

Nach Schlägen im Gifhorner Textilgeschäft: Damit muss der Angreifer nun rechnen

Die Beamten starteten eine Nahbereichsfahndung, trafen den mutmaßlichen Täter noch in der Nähe des Tatorts an und nahmen ihn fest. Der Verdächtige war alkoholisiert, verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und wiederholte die vorher im Geschäft ausgesprochene Drohung.

Am späten Abend wurde der 39-Jährige wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Nun erwartet ihn ein strafrechtliches Verfahren sowie möglicherweise Anklagen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

