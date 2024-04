Meinersen. Nach Polizei-Angaben wurde am Montag ein bombenähnlicher Gegenstand bei Bauarbeiten im Kreis Gifhorn gefunden. Diese Straßen sind nun gesperrt.

Bauarbeiter haben am Montag in der Samtgemeinde Meinersen möglicherweise eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Fundort ist an der Landesstraße 299 im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 41. Zwischen Ahnsen und Müden (Aller) sowie zwischen Flettmar und dem Abzweig nach Ahnsen sind die Straßen infolge des Fundes gesperrt. Die Sperrungen gelten in beiden Richtungen und bleiben bis auf Weiteres bestehen, wie die Polizei bestätigt.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet bis zur Entwarnung großräumig zu umfahren, um Verkehrsstörungen zu minimieren und die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Die Ortschaften Flettmar und Ahnsen müssen laut Polizei nicht evakuiert werden, da sich der Fund auf freiem Feld und mehr als 1200 Meter von den Ortschaften entfernt befindet. Aktuell sperren Feuerwehr und Polizei die Straßen sowie landwirtschaftliche Wege. Anschließend soll der Kampfmittelbeseitigungsdienst anrücken.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red