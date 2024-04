Gifhorn. Auf der B4 überholt ein Unbekannter einen Lkw. Zwei entgegenkommende Autos müssen stark abbremsen. Auch zu einer Unfallflucht bittet die Polizei um Hinweise.

Die Gifhorner Polizei sucht zu zwei verschiedenen Strafverfahren Zeugen.

Am Mittwochabend, 27. März, fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Hyundai Tucson auf der Bundesstraße 4 in Richtung Süden. Seine Frau und der gemeinsame Sohn saßen ebenfalls in dem Auto. Zwischen der Krümme und der Abfahrt nach Wilsche beziehungsweise dem Industriegebiet Gamsen überholte ein entgegenkommendes Fahrzeug einen Lkw. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 65-Jährige mit seinem Hyundai eine Gefahrenbremsung durchführen und auf den Seitenstreifen ausweichen. Auch das hinter dem Hyundai fahrende Fahrzeug musste stark abbremsen. Zu dem Vorfall kam es den Polizei-Angaben zufolge gegen 19.30 Uhr. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, insbesondere den Fahrer des Lastwagens und des Fahrzeugs, das hinter dem Hyundai fuhr.

Ebenfalls Zeugen werden zu einem Unfall gesucht, der sich am 28. März in Gifhorn ereignet hat. Gegen 10 Uhr rangierte eine 76-Jährige mit ihrem VW Golf auf der untersten Parkebene des Schütte-Parkhauses, dort in einer Parkbox. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, das hinter dem Golf entlangfuhr. Es soll sich um einen Pkw in dunkler Lackierung gehandelt haben – dieses dürfte an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein, erklärt die Polizei. Das Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt aus dem Parkhaus.

Zeugen zu beiden Sachverhalten sollen sich unter der Telefonnummer (05371) 9800 bei der Polizei in Gifhorn melden.

red