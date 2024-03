Gifhorn. Ob Küken bestaunen, klettern, basteln, radeln oder Party feiern - wir verraten wo an den Feiertagen zu welcher Zeit was stattfindet.

Auch die schönste Eiersuche ist irgendwann vorbei. Was macht man dann mit der übrigen Zeit an der Osterfeiertagen? Wir haben einige Tipps parat, wie Sie die freie Zeit bei dem angekündigten Frühlingswetter am besten nutzen können.

Küken der seltenen Lachshühner werden zu Ostern im Otter-Zentrum erwartet. © OTTER-ZENTRUM | Otter-Zentrum

Otterzentrum Hankensbüttel: Schlüpfen sie rechtzeitig? Von Karfreitag bis Ostermontag können die Gäste des Otterzentrums fluffige Küken in einem einsehbaren Stall beobachten - sowie die kleine Gruppe an Hühnern auf der Wiese beim Bauerngarten. Ostersonntag und -montag besucht außerdem der Osterhase das Freigelände und versteckt bunte Ostereier, die darauf warten, von den jüngsten Gästen gefunden zu werden. Öffnungszeiten sind zurzeit 9.30 bis 18 Uhr. Weitere Infos im Internet unter www.otterzentrum.de.

Der Erlebnisturm am Tankumsee hat auch eine Seilbahn. © Reiner Silberstein | Reiner Silberstein

Tankumsee Isenbüttel: Am Karfreitag, 11 Uhr, öffnet der Hoch- und Niedrigseilgarten im Erlebnisturm wieder. Dort kann geklettert, gezippt und geschaukelt werde. An den Ostertagen gibt es ein Komplettangebots-Spezial für 17 Euro. Der Niedrigseilbereich kostet für die Jüngsten dann 8 Euro. Ansonsten gilt: An den Kiosken gibt es wieder Eis, kühle und heiße Getränke, Pommes und mehr. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Tankumsee-Gesellschaft unter www.tankumsee.de.

Das Gifhorner Mühlenmuseum hat auch Ostern geöffnet. Ab sofort ist auch der Dorfladen Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. © FMN | Dirk Kühn

Mühlenmuseum Gifhorn: An den Osterfeiertagen, von Karfreitag bis Ostermontag, bietet das Museum jeweils von 11 bis 15 Uhr kleine Bastelaktionen für Kinder an. Die können Eier bemalen, Osterhasen basteln, Grußkarten gestalten und vieles mehr. Und im Biergarten erwarten die Osterfeuerschalen die Erwachsenen. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Museums unter www.muehlen-museum-gifhorn.de.

Ü30-Party - ein Symbolfoto. © FUNKE Foto Services | Michael Dahlke

BSK-Saal Gifhorn: Menschen im besten Alter feiern in den Sotersonntag hinein, und zwar bei der Ü30-Party. Beim Eintritt drücken die beiden neuen Betreiber Fathi Kilic und Furkan Aydin aber zwei Augen zu und lassen auch Besucher hinein, die erst 25 Jahre alt sind. Zu den Hits von DJ Bernd Bendig wird von 21 Uhr an getanzt - bis in die Morgenstunden um 3 Uhr. Tickets gibt es für 10 Euro auf der Website von Cappu im BSKSaal unter www.cappu-bsk.de/gifhorns-ue30-party

Osterfeuer - ein Symbolfoto. © DPA Images | Frank Hammerschmidt

Osterfeuer im Kreis Gifhorn: Bei fast jedem Dorf im Landkreis Gifhorn lodern an Ostersamstag oder -sonntag die Flammen, in wenigen Orten sogar schon am Gründonnerstag. Geselligkeit und wohlige Lagerfeueratmosphäre sind gerantiert. Auch die Bratwurstfraktion kommt überall auf ihre Kosten. Unsere Redaktion hat eine Übersicht über die mehr als 35 größten Osterfeuer im Landkreis Gifhorn aufgestellt. Sie findet sich auf unserer Internetseite unter www.braunschweiger-zeitung.de.

Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln in der Gemeinde Meine 2023. © Daniela Burucker | Daniela Burucker

Radtouren rund um Gifhorn: Von Karfreitag bis Ostersonntag soll es warm werden und viele Sonnenstunden geben. Was bietet sich dabei mehr an, als sich zu einer Radtour auf den Drahtesel zu schwingen? Die Tourismusgesellschaft Südheide Gifhorn hält zahlreiche Vorschläge für Routen quer durch den Landkreis bereit: zum Beispiel auf der Suche nach Naturschätzen rund um Gifhorn, eine Mühlentour und den Sassenburger Geschichtspfad. Sie sind zu finden unter www.suedheide-gifhorn.de.

Horst Edler freut sich, dass sein Konzept für das Superbikes Classic Museum aufgegangen ist. © FMN | Reiner Albring

Classic Superbikes Museum Gifhorn: Wer sich ebenfalls mit dem Zweirad bewegen, aber nicht in Pedale treten will, kann sich auch aufs Motorrad schwingen und den Glockenpalast in Gifhorn an der B 188 besuchen. Seit vergangenem Jahr sind in diesem Museum Traummotorräder aus den 70er, 80er, 90er und frühen 00er Jahren zu sehen. Mehr Infos unter classic-superbikes.com.

