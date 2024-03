Gifhorn. Was wäre Ostern ohne Osterfeuer? Sie sind Brauchtum und beliebter Event. Die ersten brennen bereits am Gründonnerstag. Wir sagen, wo.

Den Winter vertreiben, den Frühling begrüßen! Zu den Bräuchen des Osterfests gehört auch ein loderndes Osterfeuer. Dutzende werden am Osterwochenende im Landkreis Gifhorn brennen – und nicht nur, um die kalte Jahreszeit zu verscheuchen, sondern vor allem, um Freunde und Bekannte zu treffen, zu plaudern und gemeinsam zu essen und zu trinken.

Die ersten Osterfeuer im Kreis Gifhorn brennen schon am Gründonnerstag

Walle. Traditionsgemäß brennt das Osterfeuer in Walle bereits am Gründonnerstag, 28. März. Ausrichter sind der MTV Walle sowie der Angelverein und die Feuerwehr Rothemühle/Walle. Treffen ist um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des MTV Walle, angesteckt wird das Feuer gegen 18 Uhr durch die Kinder- und Jugendfeuerwehr. Brennholzanlieferung ist am Samstag, 23. März, sowie am Gründonnerstag von 9 bis 14 Uhr. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Seershausen. Der Feuerwehr-Förderverein Seershausen lädt am Gründonnerstag, 28. März ab 19 Uhr zum Osterfeuer auf dem Schützenplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus ein. Es wird Bratwurst vom Grill, Pommes und Getränke geben. Der Förderverein weist darauf hin, dass die Herrichtung der Feuerstelle durch die Feuerwehr in Eigenregie erfolgen wird, es gibt keine Brennholzannahme.

Müden. Die Feuerwehr Müden-Dieckhorst lädt ein auf den Osterfeuerplatz am Ende der Triftstraße: am Gründonnerstag, 28. März. Gegen 19 Uhr wird die Jugendfeuerwehr das Osterfeuer entzünden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Termine für die Holzannahme: Samstag, 16.03., 8-17 Uhr, Samstag, 23.03., 8-17 Uhr und Donnerstag, 28.03, 8-12 Uhr.

Osterfeuer in der Samtgemeinde Papenteich:

Schwülper: Das Osterfeuer im Jubiläumsjahr findet in Groß Schwülper am Ostersonntag, 31. März, ab 19 Uhr an der Okerhalle statt. Wie im vergangenen Jahr soll es kein großes Feuer, sondern viele Feuerkörbe auf dem hinteren Parkplatz geben. „Dazu gibt‘s natürlich kühle Getränke und leckeres zu essen“, so die Feuerwehr in ihrer Einladung. Die Feuerwehr Schwülper feiert in diesem Jahr 125-jähriges Bestehen: das große Partywochenende, inklusive Festumzug am Samstag, findet von 10 bis 12. Mai statt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 15. April.

Rothemühle: Am Samstag, 30. März, lädt die Feuerwehr um 18 Uhr zum Osterfeuer an der Mehrzweckhalle in Rothemühle ein. Es gibt unter anderem Bier, Bratwurst, Steaks und Erbsensuppe.

Meine: Das Osterfeuer in Meine richtet die Feuerwehr am Samstag, 30. März, aus. Ähnlich wie im Vorjahr findet für alle Kinder ein Fackelumzug vom Zellberg zum Osterfeuerplatz statt. Unter dem Motto „Wir entzünden das Osterfeuer“ geht es um etwa 19.15Uhr vom Zellberg Richtung Osterfeuerplatz. Dort wird gegen 20 Uhr das Feuer entzündet. Strauchschnitt darf nur am Samstag, 30. März, von 7 Uhr bis 16 Uhr angeliefert werden. Während die beiden Züge der Meiner Wehr sich die Aufgaben der Brandwache und des Bratwurst- wie des Getränkeverkaufs in gewohnter Zusammenarbeit teilen, beteiligt sich die Jugendfeuerwehr wieder mit Stockbrot für die jüngeren Gäste.

Ohnhorst. Die Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhort lädt am Samstag, 30. März, zum Osterfeuer. Beginn ist 18.30 Uhr auf dem Osterfeuerplatz in Gravenhorst am Sportplatz. Das Feuer wird bei Einbruch der Dämmerung entzündet. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt.

Abbesbüttel. In Abbesbüttel ist der Förderverein der Feuerwehr Veranstalter des Osterfeuers am Sportplatz. Los geht‘s am Samstag, 30. März, mit dem Kinderfeuer ab 18.30 Uhr. Bei Einbruch der Dunkelheit darf dann die Jugendfeuerwehr ran und das Osterfeuer entzünden. Holzannahme ist am Samstag, 23. März, von 8 bis 14 Uhr und am Ostersamstag von 8 bis 13 Uhr.

Osterfeuer in der Samtgemeinde Isenbüttel

Isenbüttel. Auch in diesem Jahr organisiert die Landjugend das Osterfeuer in Isenbüttel, das am Ostersonntag, 31. März, bei Einbruch der Dunkelheit entzündet wird. Dafür stehen seit Anfang März bei Edeka, Rewe und in der Sparkasse die Anmeldekästen für die Abholung der Grünschnitte zur Verfügung.

Osterfeuer in der Stadt Gifhórn und Ortsteilen:

Gamsen. Am Samstag, 30. März, wird in Gamsen wieder das Osterfeuer stattfinden. Der bewährte Ort ist an der Neubokeler Straße neben dem Sportzentrum Nord. In der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr kann Grünschnitt angeliefert werden. Hier bitte beachten, dass nur Strauchgut angenommen werden kann. Wurzeln oder Baumstämme verbrennen nicht. Weiterhin darf kein behandeltes Holz dabei sein. In diesem Jahr wird das anzunehmende Brandgut stärker kontrolliert, da die Reste von der Feuerwehr kostenpflichtig entsorgt werden müssen. Das Osterfeuer wird gegen 19 Uhr entzündet werden. Voraus geht ein Fackelumzug der Jugendfeuerwehr.

Wilsche: Anzünden des Osterfeuers durch die Wilscher Kinder ist Samstag, 30 März, um 19 Uhr geplant. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr am alten Bahndamm. Strauchwerk kann am Donnerstag zwischen 13 und 18 Uhr oder am Samstag bis 12 Uhr zum Osterfeuerplatz gebracht werden.

Kästorf: Die Feuerwehr Kästorf veranstaltet ihr Osterfeuer am Samstag, 30. März, ab 18 Uhr hinter dem Kästorfer Sportplatz.

Neubokel: Die Feuerwehr Neubokel lädt ein zum Osterfeuerfeuer am Kaiserholz: Ostersonntag, 31. März, ab 18 Uhr.

BGS-Siedlung: Das Osterfeuer der Siedlergemeinschaft Gifhorn am BGS gilt als Geheimtipp: am Ostersonntag, 31. März, ab 18 Uhr an der Neubokeler Straße.

Osterfeuer in der Samtgemeinde Meinersen

Flettmar. Am Ostersonnabend, 30. März, ist es wieder so weit: Gegen 19 Uhr wird auf dem Osterfeuerplatz am Rodelberg in Flettmar das diesjährige Osterfeuer entzündet. Dazu laden die Freiwillige Feuerwehr Flettmar sowie der Feuerwehrförderverein Flettmar alle Interessierten herzlich ein. Der Fackelmarsch zum Entzünden des Osterfeuers startet um 18.30 am Feuerwehrhaus. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Holzanfuhr ist an den beiden Sonnabenden vor dem Feuer (16. März und 23. März) jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr möglich.

Sie vermissen Ihr Osterfeuer? Teilen Sie uns mit, wann und wo es stattfindet: redaktion.gifhorn@funkemedien.de