Gifhorn. Die Polizei hat sich am Dienstagabend mit einem Lasermessgerät auf der K114 postiert. So schnell war das schnellste Fahrzeug unterwegs.

Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn haben am Dienstagabend die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Kreisstraße 114 in Höhe des Dannenbütteler Wegs kontrolliert. In diesem Abschnitt gilt Tempo 70.

Innerhalb von nur 45 Minuten, berichtet die Polizei, registrierte das Lasermessgerät elf Verstöße gegen die Höchstgeschwindigkeit. Das schnellste Fahrzeug war demnach mit 103 km/h unterwegs. Von den elf Geschwindigkeitsverstößen befanden sich sechs im Bußgeld- und fünf im Verwarngeldbereich.

red