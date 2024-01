Gifhorn. Auch Gifhorns Großbaustelle an der K 114 leidet unter den Regenmassen. Gearbeitet wird trotzdem. Weitere Baustellen sind geplant.

Die Kreisstraße 114, Gifhorns Ost-Tangente, bleibt auch 2024 eine Großbaustelle. Die gute Nachricht vorweg: Voraussichtlich nur bis April. Dann soll laut Kreisverwaltung der Kreisverkehr an der Einmündung Wolfsburger Straße fertiggestellt sein. Witterungsbedingte Verzögerungen sind allerdings nicht auszuschließen. Aktuell leidet die Baustelle unter den Regenmassen, gearbeitet wird trotzdem.

Gifhorns Großbaustelle K 114 und die Wolfsburger Straße bis Sommer fertiggestellt

Noch etwas länger müssen sich Autofahrer gedulden, die von der K 114 in die Wolfsburger Straße abbiegen möchten. Das Teilstück bis zum Calberlaher Damm, einschließlich Kreuzungsbereich, wird ebenfalls saniert. Die Fertigstellung ist im Sommer geplant.

Doch die K 114 ist nicht das einzige Bauprojekt im Landkreis Gifhorn. Weitere Schwerpunkte sind in Triangel und der Radwegebau rund um Groß Schwülper. Insgesamt investiert der Landkreis rund 12,54 Millionen Euro in Straßen- und Radwegebau, beteiligt an der Finanzierung ist unter anderem das Land Niedersachsen.

Hier eine Übersicht über die Straßenbauprojekte des Landkreises Gifhorn. Die Bauvorhaben an Landes- und Bundesstraßen folgen in einem gesonderten Bericht.

K 114 Kreisverkehrsplatz Wolfsburger Straße: Das Bauvorhaben ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Gifhorn, die auch die Federführung bei dem Vorhaben hat. Mit dem Bau wurde im Juli 2023 begonnen. Der Kreisverkehr soll im April fertiggestellt werden. Im Anschluss werden die Wolfsburger Straße und der Calberlaher Damm ausgebaut. Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist im Juli 2024. Für die Baumaßnahme sind Baukosten in Höhe von 3,85 Millionen Euro eingeplant. Das Land beteiligt sich mit maximal 1,96 Millionen Euro. Die Federführung liegt bei der Stadt Gifhorn.

K 114 Tankumseekreuzung: Zwischen der Kreuzung Moorstraße und der Tankumseekreuzung erhält das Isenbütteler Gewerbegebiet Isenbüttel eine neue Anbindung an die K 114, die dann weiter läuft als dritte Fahrspur bis kurz vor den Elbeseitenkanal. Auch die Tankumseekreuzung selbst muss umgebaut werden. Die Arbeiten haben im September begonnen und sollen bis April 2024 abgeschlossen sein. Für die Baumaßnahme sind Baukosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro eingeplant, auch hier beteiligt sich das Land Niedersachsen.

K 114 Bushaltestellen: Im Sommer sollen an der Tankumseekreuzung noch zwei neue Bushaltestellen gebaut werden. Der Landkreis Gifhorn geht von einer sechswöchigen Bauzeit aus. Rund 200.000 Euro hat der Kreis eingeplant. Das Vorhaben wird gefördert vom Regionalverband und der Landesnahverkehrsgesellschaft.

K 7 Radwegerneuerung: In Teilbereichen wird zwischen Oerrel und der K 5 der Radweg erneuert. Der Baubeginn steht noch nicht fest, die Bauzeit beträgt voraussichtlich acht Wochen. Eingeplante Haushaltmittel: circa 550.000 Euro.

K 45/K 46: Der Kreisverkehr zwischen Hillerse und Dalldorf wird saniert und bekommt eine neue Asphaltdecke. Erledigt werden sollen die Arbeiten im Sommer, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Etwa zwei Wochen werden die Arbeiten dauern. Eingeplante Haushaltsmittel: circa 100.000 Euro.

Neue Radwege rund um Groß Schwülper geplant

K 56 Radwegneubau: Zwischen Adenbüttel und Lagesbüttel wird ein Radweg gebaut. Die Arbeiten haben bereits im November begonnen. Zunächst wurde eine Drainage angelegt. Die eigentlichen Arbeiten am Radweg sollen Anfang 2024 beginnen und im Sommer abgeschlossen werden. Eingeplante Haushaltsmittel: circa 1,5 Millionen Euro, das Land beteiligt sich an den Kosten.

K 56 Radwegerneuerung: Zwischen Walle und Lagesbüttel wird der Radweg saniert. Außerdem sollen an der Einmündung zur K 104 in Richtung Schwülper eine Querungshilfe und eine Linksabbiegespur gebaut werden. Baubeginn ist im Sommer, der genaue Termin steht noch nicht fest. Die Bauzeit wird voraussichtlich fünf Monate betragen. Eingeplante Haushaltsmittel: circa 600.000 Euro, Förderung über das Förderprogramm „Stadt und Land“.

K 104 Radwegneubau: Zwischen Groß Schwülper und der Einmündung der Kreisstraße 56 (Walle-Lagesbüttel) wird ein Radweg gebaut und die Fahrbahn saniert. Baubeginn ist im Frühjahr 2024, die Bauzeit beträgt voraussichtlich vier Monate. Geschätzte Baukosten: etwa 800.000 Euro.

K 93 Ortsdurchfahrt Triangel: Die Ortsdurchfahrt Triangel wird vom Kreisverkehr bis zur Fehringstraße, der Ein- und Ausfahrt zum Gewerbegebiet, saniert. Baubeginn ist im Mai 2024, die voraussichtliche Bauzeit beträgt vier Monate. Geschätzte Baukosten: circa 1,7 Millionen Euro, einen Teil davon übernimmt das Land Niedersachsen.

K 94 Radwegneubau: Zwischen Brome und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt wird ein Radweg gebaut. Baubeginn ist im Juli 2024, die Bauzeit beträgt etwa vier bis sechs Wochen. Die geschätzten Baukosten liegen bei etwa 400.000 Euro.

Ortsdurchfahrt Steinhorst soll im Frühjahr fertig sein

K 97 Ortsdurchfahrt Steinhorst: Seit Dezember 2022 laufen die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Steinhorst und der Ausbau des Kienrathwegs. Das Projekt ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasserverband und der Gemeinde. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2024 geplant. Geschätzte Baukosten für den Landkreis Gifhorn: circa 700.000 Euro

K 109 Ortsdurchfahrt Hagen: Für Hagen, eins der kleinsten Dörfer im Landkreis Gifhorn, gibt es ebenfalls eine neue Asphaltdecke in der Ortsdurchfahrt. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beziehungsweise Sommer erfolgen und werden acht Wochen dauern. Der Landkreis hat 240.000 Euro dafür eingeplant.