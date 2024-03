Gifhorn. Die SPD Gifhorn kündigt den nächsten Termin für den Gifhorner Südstadtflohmarkt an. Dieser ist nicht wie gewöhnliche Flohmärkte.

Wie in den bergangenen Jahren auch werde die SPD Gifhorn dieses Jahr wieder ehrenamtlich den Südstadtflohmarkt am Sportzentrum-Süd in Gifhorn ausrichten. „Wir wollen an den erfolgreichen Flohmärkten der letzten Jahre anknüpfen und wieder einen Ort für Sammler und Schnäppchenjäger im Süden unserer Stadt schaffen“, lautet es in einer Pressemitteilung der Partei. Die Abläufe sollen unverändert bleiben. Der Flohmarkt startet um 6 Uhr und endet spätestens um 14 Uhr. Der Ortsverein werde für Getränke und Speisen sorgen.

Die Teilnahme am Gifhorner Südstadtflohmarkt ist kostenlos

Eine Anmeldung zum Flohmarkt sei nicht notwendig, aber gerne gesehen. Es helfe den Veranstaltern, besser planen zu können. Vom Flohmarkt ausgeschlossen seien gewerbliche Verkäufer. Eine Standgebühr werde nicht erhoben. Stattfinden wird der Flohmarkt beim Sportzentrum Süd an der Ludwig-Jahn-Straße/Carl-Diem-Straße. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der SPD Gifhorn unter www.spd-stadt-gifhorn.de.

