Peine/Papenteich. Das Wahlkreisbüro von Hubertus Heil in Peine leitet jetzt der gebürtige Papenteicher Tobias Bäustmann. Das sind seine Aufgaben.

Tobias Bäustmann leitet seit dem 18. März das Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Hubertus Heil in Peine, heißt es in einer Mitteilung. Zu dem Wahlkreis gehört auch ein Großteil des Landkreis Gifhorn.

„Tobias Bäustmann wird kompetenter Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Peine sein und ist bestens darauf vorbereitet, die vielfältigen Aufgaben in meinem Büro zu koordinieren“, wird Hubertus Heil zitiert. Bäustmann hat sein Studium der Soziologie und Politikwissenschaft an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg abgeschlossen und kommt aus der Samtgemeinde Papenteich im Landkreis Gifhorn, wird berichtet. Er trete die Nachfolge von Florian Kollinger an, der als Referent in die SPD-Landtagsfraktion wechsele.

Papenteicher Bäustmann kümmert sich als Büroleiter von Hubertus Heil auch um Bürgerfragen

Zu den Aufgaben des Büroleiters gehöre die Gesamtkoordination der Wahlkreisarbeit von Hubertus Heil. Das schließe etwa die Betreuung regionaler Wahlkreisprojekte, den Kontakt zu Kommunen, Institutionen, Unternehmen und Verbänden sowie die Bearbeitung von Bürgeranfragen ein. Darüber hinaus sei er Ansprechpartner für Heils regionsbezogene Pressearbeit.

Das Büro befindet sich in der Goethestraße 16, Telefon: (05171) 5068314, E-Mail: hubertus.heil.wk01@bundestag.de.

