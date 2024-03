Gifhorn. Darum empfiehlt die Verdi-Tarifkommission, den Kompromiss mit neun Prozent mehr Gehalt für zwei Jahre anzunehmen. So geht es weiter.

Gifhorner Patienten können aufatmen. Streiks der Pflegerinnen und Pfleger an den Helios Kliniken Gifhorn und Wittingen sollten vom Tisch sein. Jedenfalls empfiehlt die Verdi-Tarifkommission den Beschäftigten, den in der dritten Verhandlungsrunde erzielten Kompromiss in der anstehenden Mitgliederbefragung anzunehmen.

Das sieht die Einigung laut Verdi vor: 1000 Euro abgabenfreier Inflationsausgleich sofort. Ab April neun Prozent mehr Gehalt in drei Schritten bei einer Laufzeit von drei Jahren. In mehreren Bereichen soll es erhöhte Zulagen geben. Kommt der Vertrag zustande, gilt er für acht Helios-Häuser in Niedersachsen, in unserer Region in Gifhorn, Wittingen und Salzgitter sowie im benachbarten Uelzen.

Darum ist der Deal für Wittingen nicht ganz so lukrativ

Verdi hatte 10,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr gefordert und den Anspruch zuletzt mit einer aktiven Mittagspause der Beschäftigten untermauert.

Im Kleingedruckten des Einigungsvorschlags finden sich noch Details, die für drei Kleinstandorte wie Wittingen mit einer etwas niedrigeren Gehaltsstruktur gilt: Hier gibt es bereits ab Januar 2024 rückwirkend ein Prozent Gehaltsplus extra. Allerdings beträgt die einmalige Inflationsprämie dort nur 500 Euro.

