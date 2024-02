Gifhorn. Die Streikvorbereitungen laufen, denn die Beschäftigten halten das Firmenangebot für einen „Schlag ins Gesicht“. Das sagt der Konzern.

Mehr als 100 Beschäftigte des Helios-Klinikums Gifhorn zeigten am Donnerstag mit einer aktiven Mittagspause ihre Streikbereitschaft in der laufenden Tarifrunde an. Die Friedenspflicht ist abgelaufen. Schon nächsten Mittwoch gilt‘s, wenn die Verhandlungskommissionen von Gewerkschaft Verdi und neun niedersächsische Helios-Kliniken samt Gifhorn und Wittingen in Hannover verhandeln.