Gifhorn. Besitzer gesucht: In einem Garten wurde eine Landschildkröte gefunden. Wie ist sie dorthin gekommen? Der Nabu hat mehrere Theorien.

Am vergangenen Montag, 18. März, wurde am Nachmittag eine kleine Griechische Landschildkröte auf dem Rücken liegend in einem Garten in der Stadt Gifhorn aufgefunden. Das berichtet das Artenschutzzentrum Leiferde des Naturschutzbundes (Nabu) in einer Pressemitteilung. Der Bewohner des Hauses war demnach nicht der Besitzer der Schildkröte. Daher sei das Tier zur weiteren Versorgung in das Nabu-Artenschutzzentrum gebracht worden.

Denkbar ist laut Bärbel Rogoschik vom Nabu-Artenschutzzentrum, dass sich die Schildkröte dort eingewintert hat und nun, durch die steigenden Temperaturen, wach und an die Oberfläche gekrabbelt ist. Vielleicht sei das Tier im vergangenen Jahr aus einem „Gehege“ ausgebüxt oder im Vorjahr ausgesetzt worden. Eine weitere Vermutung, die in der Mitteilung angestellt wird: Eventuell war sie auch ein Weihnachtsgeschenk und wurde entsorgt.

Wer solch ein Tier vermisst oder weiß, wo es ursprünglich herkommt, den bittet das Nabu-Artenschutzzentrum sich zu melden unter: artenschutz@nabuzentrum-leiferde.de.

