Schildkröten-Experten geben im Tier- und Ökogarten Peine Tipps

Die griechische Landschildkröte - sie ist die beliebteste und am häufigsten gehaltene Landschildkröte in Deutschland. Im Grunde gilt sie als „pflegeleicht“, dennoch ist ihre artgerechte Haltung sehr wichtig. Worauf kommt es an? Was ist beim Gehege zu beachten? Wie sieht die richtige Fütterung aus? Diese und viele Fragen mehr beantwortet der Schildkrötenstammtisch Hannover am Sonntag, 13. August, im Tier- und Ökogarten Peine in Vöhrum.

Von 11 bis 16 Uhr geben die Schildkröten-Experten Tipps für Einsteiger in die Schildkrötenhaltung. Sie erklären unter anderem, wie ein Gehege gestaltet sein sollte und warum Landschildkröten nicht dauerhaft in einem Terrarium gehalten werden sollten. Das Motto lautet: „Schauen, Anfassen, Mitmachen“.

Kurzvorträge und Rundgänge

Auf dem Programm stehen Kurzvorträge, Zubehör wird zum Kaufangeboten und auch ein Pflanzenflohmarkt findet statt. Rundgänge durch den Tier- und Ökogarten werden außerdem angeboten und es gibt Getränke und Snacks. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Anfahrt zum Tier- und Ökogarten bitte über die Herrenfeldstraße in Vöhrum, dort gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten.

