Gifhorn. Der Unbekannte hat am Mittwochnachmittag Kleidung und einen Staubsauger bei Woolworth in Gifhorn gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 17.45 Uhr im Geschäft Woolworth in Gifhorn Kinderkleidung und einen Staubsauger gestohlen. Laut Pressemitteilung der Polizei Gifhorn beobachtete eine Zeugin den Täter, wie er Gegenstände in seinen Rucksack steckte, Cappys aufprobierte und das Geschäft verließ.

Eine Mitarbeiterin sprach den Täter im Bereich des Steinwegs an, der Beschuldigte stieß die Frau anschließend weg und flüchtete mit einem Fahrrad. Den Staubsauger ließ er dabei zurück.

Zeugen des räuberischen Diebstahls sollen sich unter der Telefonnummer (05371) 9800 bei der Polizei melden.

red