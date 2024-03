Gifhorn. Bitte lächeln? Kameras an einer der hochfrequentierten Kreuzungen Gifhorns? Die Stadt Gifhorn erklärt, was der Grund dafür ist.

Achtung Kamera!? Manche Autofahrerinnen und Autofahrer wundern sich in Gifhorn, was da an der Kreuzung Braunschweiger Straße, Eyßelheideweg, Wolfsburger Straße los ist. Seit Freitag stehen dort Kamerasystem zur Verkehrserfassung. Das teilte die Stadt Gifhorn am Donnerstagabend mit.

IAV und Stadt Gifhorn erfassen Autos, Radler und Fußgänger an der Kreuzung Eyßelheideweg

„Diese neu aufgestellten Kamerasysteme an einer hochfrequentierten Gifhorner Kreuzung sind nicht auf der Spur von Verkehrsrowdys – sie dienen der Zukunft!“, erläuterte Frank Kornath, Pressesprecher der Stadt. Die IAV starte in Zusammenarbeit mit der Stadt Gifhorn eine Verkehrszählung im Bereich der Kreuzung Wolfsburger Straße/Braunschweiger Straße/Eyßelheideweg. Dabei kommen moderne Kameras zum Einsatz.

Wie die Stadtverwaltung versichert, werden keinerlei Personendaten erfasst. Alle Ergebnisse bleiben anonym. Es geht darum, nicht nur motorisierte Verkehrsteilnehmer zu zählen, sondern auch Radfahrer und Fußgänger. „Der Datenschutz ist sichergestellt“, betont die Stadt. Dass es daran in den Sozialen Netzwerken einigen Zweifel geben dürfte, sieht auch die Stadt. Sie geht davon aus, dass der Kameraeinsatz zum Gesprächsthema in Gifhorn und in den sozialen Medien werden könnte.

Ergebnisse der Verkehrszählung dienen als Grundlagen-Forschung für autonomes Fahren

Die Ergebnisse von der Gifhorner Forschungskreuzung dienen der IAV beispielsweise der Planung und der Prognose für eine sichere und zukunftsorientierte Verkehrsführung sowie auch als Grundlagen-Forschung für das autonome Fahren.

