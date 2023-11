Gifhorn. Derzeit hat allein der Landkreis Gifhorn auf den Hauptverkehrsstraßen zehn Maßnahmen teils mit Vollsperrungen und Umleitungen laufen.

Autofahrer im Landkreis Gifhorn werden zurzeit arg von Baustellen auf den Hauptverkehrsstrecken gebeutelt - allen voran durch die Teil- und Vollsperrungen auf der Tangente nach Wolfsburg (K 114) sowie zum Kreiselbau auf der B 4 auf Höhe von Wagenhoff. Der aktuelle Stand diese Baustellen war kürzlich auch Thema im Verkehrsausschuss des Kreistags.

Bis Mitte nächsten Jahres werden Verkehrsteilnehmer aus Gifhorn, die gen Wolfsburg fahren wollen, den Weg über B 4 und Isenbüttel beziehungsweise über die B 188 über Dannenbüttel nehmen müssen. Schuld daran sind nicht nur die Arbeiten an Radwegen an der K 114 und Abbiegespur an der Tankumseekreuzung, sondern vor allem auch der Kreiselbau auf Höhe der Wolfsburger Straße. Der Kreiselbau auf der B 4 hält die Autofahrer noch wenigstens bis Silvester auf der Umleitung über Wesendorf.

Wasserverband und Stadt Gifhorn sperren zusätzlich Straßen

Die Kreisstraße 52 zwischen Ribbesbüttel und Rötgesbüttel hat der Wasserverband Gifhorn in Beschlag: Während dort die Trinkwasserleitungen erneuert werden, bleibt diese Verbindung vermutlich bis wenigstens Februar kommenden Jahres voll gesperrt. Die Ortsdurchfahrt in Westerbeck ist aus demselben Grund halbseitig gesperrt. Die Bauarbeiten gehen dort noch bis Ende April. In der Stadt Gifhorn ist zurzeit die Celler Straße auf Höhe der B-4-Brücke nicht passierbar - laut Stadtverwaltung bis Anfang Dezember.

Aktueller Stand der Baustellen des Landkreises K97 (Metzinger Straße) Steinhorst bis 15. Dezember 2023

K114 Gifhorn/Isenbüttel Radwege und Abbiegespur Tankumsee-Kreuzung bis 31. Dezember 2023, Kreiselbau der Stadt Gifhorn bei Wolfsburger Straße bis Mitte nächsten Jahres

K18 Wittingen bis 17. November 2023

K52 Rötgesbüttel bis April 2024

B244 Croya-Zicherie bis 30. November 2023

B244 Ortsdurchfahrt Parsau bis 19. Januar 2024

B4 Wagenhoff bis 31. Dezember 2023

B244 Hankensbüttel verlegt

B214 Watenbüttel (BS) verlegt

L289 Westerbeck Ortsdurchfahrt Sanierung bis April 2024

„Die Baustellen haben uns schon einige Nerven gekostet“, sagte Tanja Kreutzberg vom Kreis-Fachbereich Ordnung/Verkehrswesen. Denn einige Fehler der Sicherungsfirmen bei der Umleitungs-Beschilderung habe in der Anfangszeit gerade der K-114-Baustelle zu leichtem Chaos im Straßenverkehr geführt. „Das werden wir noch genauer analysieren.“

Verkehrsteilnehmer halten sich nicht immer an die Beschilderung

Bjarne Baars von der Verkehrsaufsicht deselben Fachbereichs erklärte, dass es zur Koordination der Baustellen immer Vorbesprechungen mit den Kommunen, Rettungsdiensten und Baufirmen - „teils mit Ortstreffen“ - gebe. „Wir versuchen jedes Szenario abzudecken, aber der Verkehr sucht sich oft seine eigenen Wege. Darauf müssen wir dann reagieren.“ Gibt es Kritik aus der Bevölkerung zu bestimmten Umleitungen oder Ampelschaltungen, werde möglichst nachjustiert.

Aktuelle Baustellen des Wasserverbands Gifhorn Leiferde: Trinkwasser-Neuordnung, 2. BA, Erd-, Oberflächen- und Rohrlegearbeiten bis 15. November 2023 Schönewörde: Erschließung Baugebiet „Querkamp II“, Straßen-, Tief-, Kanal- und Rohrleitungsbauarbeiten bis 30. November 2023 Wittingen: Neuordnung des Mischwasserkanals in der Gustav-Dobberkau-Straße, Straßen-, Rohrleitungs-, Tief- und Kanalarbeiten bis 30. November 2023 Boitzenhagen: Baugebiet Winkelfeld, Erd-, Oberflächen und Rohrverlegearbeiten für TW und SW bis 21. Dezember 2023 Hankensbüttel: Erschließung des Baugebietes „Lehmkuhlenweg III“, Straßen-, Rohrleitungs-, Tief- und Kanalarbeiten bis 23. Dezember 2023 Steinhorst: Ausbau der Metzinger Str. und Kienrathweg, Straßen, Tiefbau- und Kanalarbeiten bis 31. Dezember 2023 Gannerwinkel: Neuordnung MW-Kanal, Erd-, Oberflächen- und Rohrverlegearbeiten bis 23. Dezember 2023 Knesebeck: Neuordnung der RW-Kanalisation Schützenstraße, Straßen, Tiefbau- und Kanalarbeiten bis 23. Januar 2024 Westerbeck: Hauptstraße, Ortsdurchfahrt L289, Rohrleitungs- und Kabelbauarbeiten mit dazugehörigem Tief- und Straßenbau bis 29. März 2024 Wittingen: Ausbau der K18 in Wittingen mit Nebenstraßen, Straßen, Tiefbau- und Kanalarbeiten bis 31. März 2024 Hankensbüttel: Neuordnung „Am Fillerberg, Jahnplatz“, Straßen-, Tief-, Kanal- und Rohrleitungsbauarbeiten bis 16. April 2024 Wesendorf: Erschließung Baugebiet „Residenz“, Straßen, Erd-, Kanal- und Rohrleitungsarbeiten bis 30. April 2024 Ribbesbüttel-Rötgesbüttel: Trinkwasser-Neuordnung Transportleitung Ribbesbüttel-Röttesbüttel; Erd-, Oberflächen- und Rohrverlegearbeiten bis 30. April 2024 Leiferde: Trinkwasser-Neuordnung 3. Bauabschnitt Nord, Erd-, Oberflächen und Montagearbeiten bis 30. August 2024

Aber wenn die Verkehrsteilnehmer die Schilder nicht beachten, dann sei die Kreisverwaltung relativ machtlos: „Wir können dann nichts tun, nur die Polizei.“ So würden zum Beispiel Radfahrer Absperrungen für unfertige Radwege meistens ignorieren. LKW-Fahrer auf der B4 haben dieses Jahr vor dem Kreisel bei Wagenhoff auch nicht immer die gesonderte Umleitung ab der Kreuzung Wesendorf befolgt. Problematisch sei die Situation, weil das Verkehrsnetz rund um Gifhorn ausgelastet sei, so Baars - „der Verkehr wird ja nicht weniger“.

Straßenbewertung gibt Hinweise auf die künftigen Großbaustellen

Im Ausschuss war auch die aktuelle Straßenbewertung Diskussionsthema, die für die Priorisierung von Sanierungen herangezogen wird. Laut Kreisrätin Ute Spieler soll diese Anfang des kommenden Jahres in einer separaten Ausschusssitzung beraten werden. Nicole Wockenfuß (Grüne) ist guter Dinge, weil gar nicht so viele Straßen im roten Bereich seien - „wenn wir diesen Standard bei den Radwegen erreichen wollten, hätten wir einiges zu tun“.

Straßen, die mit großen Schäden die Schulnote 4 bis 5,5 bekämen, wären unter anderem die K 66 zwischen Isenbüttel und Ausbüttel, die K 60 in Abbesbüttel, die K 54 in Adenbüttel, die K 53 in Walle, die K 93 in Triangel, die K 34 in Neubokel, die K 112 um Weyhausen, die K 28 in Bokensdorf und die K 91 zwischen Croja und Tülau.