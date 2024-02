Meinersen. In eine Baumschule wurde eingebrochen, ein Snackautomat wurde aufgebrochen: Die Polizei Meinersen schließt einen Zusammenhang nicht aus.

Unbekannte Täter haben bereits in der vergangenen Woche in Ohof im Kreis Gifhorn für Unruhe gesorgt: In der Nacht von Donnerstag, 22. Februar, auf Freitag, 23. Februar, brachen die zwei Täter in der Zeit von 20 bis 7 Uhr einen Snackautomaten an der Straße „Alte Bundesstraße“ 4 in Ohof auf. Dabei entwendeten sie auch Bargeld. Die Höhe des Schadens sowie des Diebesgutes sind noch nicht bekannt, wie die Polizei Gifhorn mitteilt.

Am Freitag verschafften sich ebenfalls zwei bislang unbekannte Täter gegen 3.44 Uhr Zutritt zu dem Gelände der Baumschule an der Bundesstraße 18 in Ohof. Dabei hebelten sie zwei Türen auf und verursachten so einen Sachschaden von rund 500 Euro. Diebesgut erlangten die Täter hierbei allerdings nicht.

Die Polizei in Meinersen ermittelt in den beiden Fällen und kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder denen Unregelmäßigkeiten aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Meinersen unter der Nummer (05372) 97330.

red