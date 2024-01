Meine. Die Fahrerin hat am Mittwoch einen schwarzen Pkw auf dem Rewe Parkplatz in Meine beschädigt. Die Polizei sucht nach dem Fahrzeughalter.

Eine 80-Jährige hat am Mittwoch gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Markts in Meine beim Einparken einen schwarzen Pkw beschädigt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei entfernte sie sich anschließend vom Unfallort und meldete den Vorfall erst am nächsten Tag den Beamten. Die Polizei sucht nun den Fahrzeughalter des schwarzen Pkw und nimmt Hinweise unter der Nummer (05304) 91130 entgegen.

red