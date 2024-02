Gifhorn. Die Hochwasserlage im Landkreis Gifhorn hat wieder eine kritische Phase erreicht. Die Kreisstraße bei Volkse ist gesperrt.

Nach den Regenfällen der vergangenen Woche sind die Pegelstände an Oker, Aller und Ise wieder gestiegen. Auch nach einem weitestgehend regenfreien Wochenende trat kaum Entlastung ein, zumal der Regen am Sonntagabend wieder einsetzte.

Wegen Hochwasser ist die Kreisstraße bei Volkse gesperrt

Wegen Hochwasser musste die Kreisstraße zwischen Volkse und dem Kreisverkehr wieder gesperrt werden. Die Messstellen des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (NLWKN) haben im Kreis Gifhorn am Montagmorgen den roten Bereich noch nicht erreicht. Aktuell gilt an der Ise bei Neudorf-Platendorf, an der Aller bei Brenneckenbrück und in Langlingen Warnstufe 2.

