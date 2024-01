Leiferde. An einem Anbau ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Wehren aus Leiferde, Hillerse, Dalldorf sowie aus Ahnsen waren vor Ort.

Zu einem vermeindlichen Gebäudebrand in Leiferde ist die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag ausgerückt. Gegen 0.15 Uhr entdeckten Zeugen das Feuer in der Straße Hoher Graben und alarmierten die Einsatzkräfte, die sich aus Leiferde, Hillerse, Dalldorf sowie aus Ahnsen auf den Weg machten, teilt die Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen mit. „Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, stellten wir ein Feuer im Außenbereich an einem Anbau fest“, wird Felix Brennecke, Ortsbrandmeister von Leiferde und Einsatzleiter, in der Mitteilung zitiert. Die zwei Bewohner des Hauses hatten von dem Brand noch nichts mitbekommen und wurden von dem Einsatzleiter aus dem Bett geklingelt. Sie blieben unverletzt.

An einem Anbau in Leiferde brannten Gegenstände. © Feuerwehr Samtgemeinde Meinersen | Carsten Schaffhauser

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Dabei kamen mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz zum Einsatz. Im Anschluss kontrollierte die Feuerwehr mit der Wärmebildkamera, dass sich die Flammen nicht unbemerkt unter der Dachhaut ausgebreitet haben. Was genau gebrannt hatte, ließ sich nicht mehr genau feststellen, der Einsatzleiter geht von Mülltonnen oder Unrat aus, welcher hinter dem Anbau gelagert wurde. Die Tatortgruppe der Polizei nahm noch in der Nacht Ihre Arbeit zur Klärung der Brandursache auf. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehren wieder einrücken.

