Leiferde. Die Gemeinde Leiferde sucht ein neues Gemeindeoberhaupt. Kommissarisch hat Stephanie Fahlbusch-Graber von der SPD den Posten übernommen.

Die Gemeinde sucht einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Nachdem Bürgermeisterin Gina Hasenfuß (CDU) am Ende der letzten Ratssitzung am 14. Dezember erklärt hatte, ihr Amt niederzulegen und ihr Ratsmandat zurückzugeben, ist das Amt vakant. Auch aus dem Samtgemeinderat hat sich Hasenfuß zurückgezogen. Rechtlich muss der Gemeinderat den Verzicht aber offiziell feststellen, erklärte Gemeindedirektor Michael Zobjack. Das soll bei der nächsten Ratssitzung am 25. Januar geschehen. Bis dahin ist kommissarisch die stellvertretende Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber (SPD) das Oberhaupt der Gemeinde. Sie wird bei der kommenden Ratssitzung für die Wahl um das Bürgermeisteramt antreten. Fahlbusch-Graber hatte das Amt bis vor zwei Jahren bereits inne. Bei der letzten Wahl unterlag sie dann Hasenfuß knapp mit sieben Stimmen von Grünen und SPD gegenüber acht Stimmen von CDU und UWG.