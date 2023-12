Gifhorn. Die gute Entwicklung ist für die Macher im Kreis Gifhorn Ansporn, zugkräftige Künstler an außergewöhnlich ländliche Spielorte zu holen.

Das Unser Aller Festival im Kreis Gifhorn wird zum Publikumsmagneten und damit attraktiv für größere Namen in der Künstlerriege. Als am Dienstag die nächsten zwei Gastspiele für den nächsten Juni bekanntgegeben wurden, feierten Landrat Tobias Heilmann und die Sponsoren die ansehnlichen Besucherzahlen.

2023 waren es bei zwölf Terminen 4600 Besucher, so viele wie nie. 2024 rechnet der Veranstalter Kollektiv 4 bei zehn Auftritten mit mindestens 4000 Zuschauern. Acht der zehn versprochenen Künstler sind gebucht. Wer noch kommt, sollte am liebsten in Meine auftreten, so Manager Tobias Laufer.

Die Kultur kommt auf die Dörfer im Kreis Gifhorn, auch mit großen Namen

Denn das ist ein großes Plus des Festivals vom 30. Mai bis 9. Juni: „Dezentral im Landkreis mit verschiedenen Genres“, wie Landrat Heilmann betonte. Zudem sei der Festivalzeitraum ab Ende Mai geschickt platziert: „Nach den Maifeiertagen und vor der Schützenfestsaison.“

Neu auf dem Programm ist die Sängerin Dota Kehr, die am 4. Juni 2024 mit dem Gitarristen Jan Rohrbach im Meinersener Kulturzentrum auftritt. Ihren Stil beschreiben die Organisatoren als Mischung von Singer-Songwriter-Elementen und Indie-Pop mit poetischen Texten und eingängigen Melodien.

Fußball-Legende Mario Basler gibt einen zum Besten

Den Solisten, der es am 9. Juni im Dorfgemeinschaftshaus Osloß krachen lässt, muss man nicht vorstellen: Fußball-Legende Mario Basler hat sich nach seiner Profi-Karriere als grandioser Geschichtenerzähler einen Namen gemacht.

Die anderen bereits buchbaren Konzerte und Auftritte sind: 30. Mai 2024 Karat im Schlosshof Gifhorn, 31. Mai Royal Republik im Schlosshof, 1. Juni Slade im Schlosshof (alle Open Air), 4. Juni Hinnerk Köhn in der Wesendorfer Deele, 7. Juni Maxim im Bauerncafé Rölings Hof Sprakensehl sowie am 8. Juni Lina Maly in der Lübener Tenne.

Karten sind online erhältlich über www.allerfestival.de

