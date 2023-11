Gifhorn. Die Karten für große Namen wie Karat oder The Slade dürften schnell vergriffen sein. So sehen die ersten Programm-Glanzlichter aus.

Das publikumsträchtige Unser Aller Festival macht 2024 weiter, wo das applausumtoste Finale 2023 endete. Der Ausrichter Kollektiv 4 holt große Namen und vielversprechende Bühnenideen an traumhafte Veranstaltungsorte im Landkreis Gifhorn. Der Vorverkauf für die erste sechs Headliner beginnt bereits an diesem Montag, 20. November.

Karten gibt es laut Pressemitteilung der Kreisverwaltung über den Dienst Reservix mit allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen in der Region sowie unter allerfestival.de.

Sechs attraktive Shows stehen schon fest

Und das sind die ersten Glanzlichter der elftägigen Spielzeit vom 30. Mai bis 9. Juni 2024:

Am Donnerstag, 30. Mai, eröffnet die bekannte Deutschrockband Karat, bis heute bekannt als DDR-Kultband, mit einem Freiluftkonzert im Gifhorner Schlosshof das Festival.

Dieselbe Bühne rockt am Freitag, 31. Mai, die schwedische Rockband Royal Republic.

Tags darauf am Sonnabend, 1. Juni, gibt sich die britische Glamrock-Band The Slade mit einem Open Air im Gifhorner Schlosshof die Ehre.

Der Kabarettist Hinnerk Köhn unterhält am Dienstag, 4. Juni, mit Stand-up Comedy unter dem Titel „Inifinity“ in der Wesendorfer Deele. Dorthin unternimmt das Festival erstmals einen Abstecher.

Der Singer-Songwriter Maxim spielt am Freitag, 7. Juni, unter freiem Himmel auf Rölings Hof in Sprakensehl. Auch das Bauerncafé ist neu auf der Liste der Spielorte, die möglichst den ganzen Landkreis abdecken sollen.

Indy Pop mit Lina Maly ist am Sonnabend, 8. Juni, in der Lübener Tenne in Lüben (Wittingen) zu erleben.

Das Programm wächst wöchentlich

„Weitere Programmpunkte sind bereits in Planung und werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben“, versprechen die Macher von Kollektiv 4. „„Wir freuen uns, dass das Unser Aller Festival auch 2024 Kultur für uns alle anbietet. Verschiedenste Genres treffen auf unterschiedliche, teils ganz neue Spielorte. Es macht uns stolz, dass sich das Festival immer stärker etabliert und so wunderbar angenommen wird. Wir freuen uns sehr darauf, erneut mit den Menschen der Region zusammenzukommen, um gemeinsam Kultur zu erleben und über alle, die von außerhalb anreisen, um neben den Künstlerinnen auch unseren schönen Landkreis zu entdecken“, sagt die Kollektiv-Vorsitzende Rilana Sandelmann.

Landrat Heilmann: Besucherzahlen steigen weiter

Landrat Tobias Heilmann findet es gut, dass die Kultur zu den Menschen kommt: „Stetig steigende Besucherzahlen zeugen von der Qualität dieser einzigartigen kulturellen Veranstaltungsreihe an zahlreichen Spielstätten im Landkreis Gifhorn mit exzellenten Künstlerinnen und Künstlern. Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung im kommenden Jahr und besonders auf die stimmungsvollen Sommerabende im Schlosshof in Gifhorn. Seit 2018 steht das Festival für ein vielfältiges und erstklassiges Programm und die Verbundenheit zur Region.“

Das sind die Unterstützer aus der Region

Gefördert wird die Veranstaltungsreihe von der Landkreis-Gifhorn-Stiftung, einst dotiert mit dem Verkaufserlös des Kreiskrankenhauses, von der Sparkasse Celle Gifhorn Wolfsburg sowie von der LSW, der Privatbrauerei Wittingen sowie der Rötgesbütteler Fleischerei Emmerich.

cf/red