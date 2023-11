Wolfsburg. Die Fahrweise eines 54-jährigen Gifhorners fiel Polizisten in Wolfsburg auf. Ein Blick ins Auto erhärtet einen Verdacht.

In der Nacht zu Mittwoch ist Wolfsburger Polizisten die Fahrweise eines Mercedes Benz auf der Kleiststraße aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Fahrer aus Gifhorn beim Abbiegen von der Schillerstraße in die Kleiststraße deutlich in den Gegenverkehr. Daraufhin kontrollierten die Beamten 0.55 Uhr den 54-jährigen Fahrer aus Gifhorn. Beim Blick ins Innere des Autos fielen ihnen Dosen alkoholischer Getränke auf. Die Frage, ob er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken habe, bejahte der Gifhorner.

Mann hat keine Fahrerlaubnis

1,15 Promille ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest. Daraufhin musste er im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher muss er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

red