Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Schwülper

Eine Polizei-Streife hat in der Nacht auf Samstag einen Autofahrer auf der Bundesstraße 214 bei Schwülper aus dem Verkehr gezogen. Ein Alkoholtest ergab: Der 19-jährige Fahrer fuhr mit 1,55 Promille. Nach Angaben der Polizei Gifhorn fiel der Mann den Beamten gegen 2.30 Uhr auf, nachdem er vom Autohof bei Schwülper auf die B 214 gefahren war. Er habe seinen Mercedes deutlich zu langsam gefahren und ruckartig gelenkt.

Die Beamten stoppten den Fahrer. Die Beamten führten den Atemalkoholtest durch. Einen Führerschein konnten die Polizisten dann aber nicht einbehalten: Der 19-Jährige hat keinen. Dem Fahrer wurde später eine Blutprobe entnommen. Er muss sich Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen.

Verkehrskontrolle in Gifhorner Fußgängerzone

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Gifhorn haben am Donnerstag den Straßenverkehr in der Hindenburgstraße kontrolliert. Aufgrund der aktuell geltenden Beschilderung darf die Hindenburgstraße im Bereich des Steinwegs durch den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr nicht mehr benutzt werden, so die Polizei. Die Beamten stellten sich gut sichtbar im Bereich der Einmündung der Michael-Clare-Straße zur Straße „Schulplatz“ auf. Zwischen 10.15 und 11.45 Uhr stellten sie 58 Fahrzeuge fest, die verbotswidrig durch die Fußgängerzone fuhren.

Mit den jeweils verantwortlichen Fahrerinnen und Fahrern führten die Beamten Gespräche zur bestehenden Regelung. Die überwiegende Mehrheit der kontrollierten Personen zeigte sich einsichtig. Die Polizei sprach 49 mündliche Verwarnungen aus und erhob neun Verwarnungsgelder.

