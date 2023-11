3 Promille - Mann fährt Schlangenlinien durch Wesendorf

Wesendorf Ein Mann alarmiert die Polizei - das Auto vor ihn fährt Schlangenlinien. Bei der Kontrolle in Wesendorf muss der Fahrer pusten.

Eine Promille-Fahrt in Wesendorf wird Konsequenzen haben. (Symbolfoto)

Am frühen Dienstagabend ist einem Zeugen im Kreis Gifhorn ein Volkswagen Golf eines 55-Jährigen aufgefallen, der Schlangenlinien fuhr. Er alarmierte daraufhin die Polizei, heißt es in einer Mitteilung. Beamte fanden den Golf und seinen Fahrer schließlich gegen 18.45 Uhr im Magnolienring in Wesendorf.

Polizei Gifhorn stellt 3,0 Promille fest

Bei der Kontrolle fiel der 55-jährige Mann durch „körperliche Ausfallerscheinungen“ auf, schreibt die Polizei. Der daraus resultierende Atemalkoholtest ergab 3,0 Promille.

Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren ein. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen, Autoschlüssel und Führerschein sichergestellt.

red

