Polizei Gifhorn erwischt fünf alkoholisierte Fahrer

Gifhorn Bis zu 2,31 Promille haben Polizisten am Wochenende bei Autofahrern im Kreis Gifhorn gemessen. Ein Mann muss sein Wohnmobil stehen lassen.

Vier Führerscheine hat die Polizei am Wochenende im Kreis Gifhorn einkassiert. (Symbolfoto)

Vier alkoholisierte Auto-Fahrer und einen Wohnmobil-Fahrer hat die Polizei am Wochenende im Kreis Gifhorn aus dem Verkehr gezogen, teilt die Polizeiinspektion mit.

So sei Beamten der Polizei Meine am Samstagmorgen in Isenbüttel ein VW Golf aufgefallen - das Rücklicht sei defekt gewesen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten laut Mitteilung fest, dass der 55-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,19 Promille ergeben.

Mann fährt mit Alkohol im Blut durch Meinersen

Zwei Autofahrer fielen in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf. In Mahnburg bei Wittingen habe der Atemalkoholtest bei einem 49-jährigen Fahrer einen Wert von 2,31 Promille ergeben. In Hankensbüttel pustete sich ein 25-Jähriger auf 1,12 Promille, schreibt die Polizei.

Dass ein Skoda-Fahrer in Müden den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, sei zwei Beamten der Polizei Meinersen am frühen Sonntagnachmittag aufgefallen. Bei der Kontrolle des 44-Jährigen bemerkten Polizisten laut Mitteilung einen Alkoholgeruch in der Atemluft - der Atemalkoholtest ergab 1,17 Promille.

„In allen Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet, den Männern Blutproben entnommen, die Führerscheine sichergestellt“, teilt die Polizei mit.

Zu einem Ordnungswidrigkeitenverfahren kommt es für einen 27-jährigen Wohnmobil-Fahrer. Er sei am Sonntagvormittag mit 0,86 Promille in Knesebeck erwischt worden. Auch er habe sein Fahrzeug stehen lassen müssen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de