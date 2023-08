Klimaaktivisten starten Protestaktion bei VW im Kreis Gifhorn

Im Gewerbegebiet Moorstraße-Ost in Isenbüttel im Kreis Gifhorn kommt es aktuell zu einer Protestaktion von Klimaaktivisten. Wie die Aktivisten von Amsel 44 berichten, haben sich zwei Personen vor der LKW-Auffahrt des VW-Logistikzentrums festgeklebt. Sie halten ein Banner mit der Aufschrift „Verkehrswende statt Antriebswende“. hoch. An einem Zaun wurde ebenfalls ein Banner mit der Aufschrift „Wer zukünftig Straßenbahnen baut, keine Arbeitsplätze klaut. Tut etwas, das allen nützt, die Umwelt und das Klima schützt“ angebracht.

Durch die Aktion wollen die Aktivisten die Just-in-time und Just-in-sequence-Produktion von Achsen in das VW-Stammwerk in Wolfsburg unterbrechen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Amsel 44 hervor. Erst gestern haben Aktivisten dort die Prodution in der Halle 54 stören wollen.

Das sind die Forderungen der Klimaaktivisten

Die Aktivisten der Amsel 44 fordern immer wieder, dass VW auf die Produktion von Straßenbahnen umsteigt. „Mit unseren Aktionen heute und in den letzten Tagen wollen wir deutlich machen, dass angesichts von Klimawandel, Unfalltoten und Flächenverbrauch durch den motorisierten Individualverkehr ein längeres Labern, Hinhalten und Weiter-so nicht mehr akzeptabel ist. Wer nicht handeln will, muss angesichts der verheerenden Folgen des Autoverkehrs von denen, die jetzt und in der Zukunft darunter leiden, dazu gezwungen werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Artikel wird aktualisiert.

