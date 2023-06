Betrunkener Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall im Kreis Gifhorn

Ein 28-Jähriger hat einen Autounfall gebaut und ist vor der Polizei geflüchtet, wie die Polizei am Freitag berichtete. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss war und keine Fahrerlaubnis besaß.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam der 28-jährige Fahrer demnach auf der Kreisstraße 18 in Kakerbeck in der Gemeinde Wittingen von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Straßenschild und gegen einen Findling auf einer Grünfläche. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, rief der Fahrer einen Abschleppdienst zur Unfallstelle. Der Mitarbeiter des Abschleppunternehmens wurde laut Angaben der Polizei jedoch misstrauisch, da er ausdrücklich keine polizeiliche Unfallaufnahme wünschte und rief die Polizei hinzu.

Fahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Als die Polizei eintraf, war der Unfallverursacher bereits fußläufig geflüchtet. Die Unfallspuren deuteten daraufhin, dass sich der Fahrer erheblich verletzt haben könnten, so ein Polizeisprecher. Die Beamten fahndeten daher nach dem Flüchtigen, den sie wenig später, unweit der Unfallstelle, antrafen. „Grund für seine Flucht dürfte unter anderem gewesen sein, dass er augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und anderen berauschenden Mitteln stand, er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der genutzte Pkw nicht versichert war“, so der Sprecher.

Auf den 28-Jährigen kommen laut Polizeiangaben nun unter anderem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und Drogen und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de