Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der B188 in Gifhorn

Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 in Höhe der Brücke über die B4 hat am Donnerstagvormittag zwei Verletzte gefordert. Eine 30-jährige Frau aus Lehre (Kreis Helmstedt) wollte mit ihrem VW Tiguan von der B188 nach links auf die B4 abbiegen, hatte jedoch die Abfahrt zu früh genommen. Nachdem die Frau das bemerkte, fuhr sie wieder nach rechts auf die Fahrbahn.

In diesem Moment fuhr ein 63-jähriger Mann aus Isenbüttel in seinem VW Arteon auf den Tiguan auf. Der Tiguan schleuderte über die Gegenfahrbahn auf den Randstreifen. Zunächst hieß es, dass er eingeklemmt sei. Doch dies bestätigte sich nicht. Ersthelfer konnten die Türen öffnen. Beide Fahrer wurden im Rettungswagen behandelt, die Frau kam in die Klinik. Die B188 war kurzfristig voll gesperrt. Über die Schadenshöhe konnte noch nichts gesagt werden.

