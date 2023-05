USK Gifhorn feiert: 200 Jahre Geschichte in einem Buch

Gifhorn. Am Samstag steigt die USK-Party in Gifhorn mit öffentlichen Zapfenstreich. Klaus-Dieter Oppermann hat für das Jubiläumsbuch in der Schützen-Geschichte gewühlt.

Genau 200 Jahre ist es her, dass der Verein gegründet wurde, der sich heute das Uniformierte Schützenkorps (USK) nennt – am Wochenende wird das groß gefeiert. Klaus-Dieter Oppermann hat bei den Vorbereitungen eine besondere Aufgabe genommen: Er hat die Historie des USK unter die Lupe genommen – alles nachzulesen in der Festschrift, an der 23 Mitglieder gearbeitet haben.

Eins vorweg: Als Festschrift war es deklariert, es wurde aber eher ein Jubiläumsbuch – mit 230 Seiten. Denn, so der 76-jährige Autor: „Es ist doch einiges mehr zusammengekommen.“ Eineinhalb Jahre hat Oppermann im Stadtarchiv, privaten Dokumenten und Fotosammlungen wie von Günter Weinhold recherchiert. Das Ergebnis lohnt sich, zu lesen – nicht nur für USK-Mitglieder. „Vieles beim USK kann man erst verstehen, wenn man die Geschichte kennt“, so Oppermann.

USK Gifhorn feiert 200. Geburtstag USK Gifhorn feiert 200. Geburtstag Das Uniformierte Schützenkorps (USK) Gifhorn feiert in diesem Jahr 200-jähriges Bestehen. Im USK-Archivsind eine Vielzahl historischer Fotos erhalten. Foto: USK Gifhorn / USK

Und die reicht sogar weiter zurück als nur bis zum Gründungsdatum. Denn: „Eine Bürgerwehr hat es schon gegen 1500 gegeben.“ Unter Hoheit der Stadt hatten 18- bis 30-jährige Männer eine militärische Dienstpflicht. „Heute würde man das eine Kadereinheit nennen“ – nur im Kriegsfall griffen die Bürger zur Waffe. Sehr effektiv war die kleine Gruppe offenbar nicht: Bei der Hildesheimer Stiftsfehde wurde die Stadt 1519 in Schutt und Asche gelegt. Damit die Quasi-Reservisten aber bei der Übung bleiben, wurden landauf, landab Schützenfeste eingeführt. Die besten Schützen konnten sich über ein Jahr Steuerbefreiung freuen.

Richtige militärische Struktur – und Uniformen – erhielten die Truppen in der napoleonischen Zeit. Oppermann: „Das Land Hannover stellte 30 Landwehrbataillone auf, eins davon mit vier Kompanien in Gifhorn.“ Die erste Kompanie habe nur aus Bewohnern der Stadt bestanden, die anderen aus dennen der umliegenden Dörfern. „Das war erstmals richtiges Militär.“

Namen aus dem Gründungsjahr noch alle nachlesbar

Es gibt keine Nachweise darüber, ob die Gifhorner 1813 an der Völkerschlacht bei Leipzig beteiligt waren, wohl aber zur Beteiligung 1815 bei Waterloo. „Sie waren dort auch an einem strategisch wichtigen Punkt eingesetzt“, weiß Oppermann, „und erfolgreich.“

Nach dem Krieg blieben die Kompanien und Züge bestehen und die Gifhorner gründeten daraus 1823 das USK. Auch der andere, später gegründete Schützenverein der Stadt, das Bürgerschützenkorps, sei aus dieser Tradition heraus erwachsen, sagt Oppermann. Von den 39 USK-Gründern sind noch alle Namen verbürgt. „Das waren überwiegend Bäcker, Schneider, Schuster und ein paar Ackerbauern.“ Das Schöne: Einige Nachnamen finden sich noch heute in der Stadt – und im USK: „Damals gab es einen Jacob Höltge. Heute haben wir einen Willi Höltge.“ Der Familienname tauche auch immer wieder in USK-Dokumenten auf. Auch der Name Henke – heute bekannt als Dachdecker-Firma.

Militärisch hatte die Gifhorner Truppe 1848 ausgedient

Aus der Zeit stamme auch noch der blaue Rock, der damals mit grauen Beinkleidern getragen wurde – Blau sei heute noch die Farbe des drittens Zugs. „Das gab ein Theater in den 80er Jahren, als der Zug die Traditionsuniform wieder einführte!“, erinnert sich Oppermann.

Militärisch hatte die Gifhorner Truppe 1848 endgültig ausgedient – zur Märzrevolution. Gleichzeitig explodierten die Mitgliederzahlen: nach 1829 (3. Zug) kamen 1848 noch drei weitere Züge hinzu, die moderne grüne Uniformen bekamen. So war optisch schon vorgezeichnet, was sich 1851 vollzog: Die Aufteilung in zwei Kompanien. Oppermann: „Der Verein nannte sich nun Bataillon, der Kommandeur wurde im Rang vom Hauptmann zum Major befördert – bis heute.“

3. Kompanie wurde erst in den 1990er Jahren wieder komplett

1921, gleich nach dem Ersten Weltkrieg ging es weiter – mit drei weiteren Zügen in einer neuen dritten Kompanie. Alle tragen heute graue Uniformen – das begründete sich laut Oppermann aus den einheitlichen Farben des später von den Nationalsozialisten gegründeten Schützenverbands. Deren Schuld war es auch, dass 1939 erst einmal Schluss war mit Schützenfesten – Zweiter Weltkrieg.

1950 gab es einen Neuanfang, aber das USK hatte Federn gelassen. „Die 3. Kompanie bestand nur noch aus zwei Zügen.“ Deshalb sei der Spielmannzug dort eingegliedert worden – bis heute. Erst in den 1990er Jahren wurde eine neue 9. Kompanie gegründet – ebenfalls in der 3. Kompanie. Heute ist sie mit mehr als 200 Mitgliedern die größte, und das in einem 736 Mitglieder großen Gesamtverein. Und der wachse immer noch weiter, so der Buchautor.

Zuschauer sind beim Zapfenstreich am Samstag willkommen

Kommenden Samstag, 6. Mai, am Tag des Festkommerses in der Stadthalle, sollen die Jubiläumsbücher für jeweils 8 Euro an die Mitglieder verteilt werden. 1000 Stück hat das USK drucken lassen.

Ab 15 Uhr trifft sich die geschlossene Gesellschaft in der Halle. Aber ab 21 Uhr gibt es den öffentlichen Großen Zapfenstreich auf dem Schützenplatz, für den Hauptmann Detlef Eichner bereits seit Wochen eine Marschgruppe trainiert. Zuschauer sind willkommen. Es gibt Fackel-Illumination sowie Musik vom Spielmannszug Stederdorf und der Kapelle Robert Ernst. Zum Abschluss gegen 21.35 Uhr rückt die Böllergruppe an.

Über die USK-Geschichte will Oppermann zusammen mit Ex-Bürgermeister Manfred Birth am 28. September auch referieren.

