Der Gifhorner Schützenkorps feiert sein 200-jähriges Jubiläum

Gifhorn. Dieses besondere Jubiläum wird am 6. Mai in der Gifhorner Stadthalle mit einem großen Festkommers und einer Festschrift gefeiert.

Ganz im Zeichen seines 200. Jubiläumsjahres stand die Jahreshauptversammlung des Uniformierten Schützenkorps in der Gifhorner Stadthalle: Major Karsten Ziebart blickte in seinem Bericht nicht nur darauf zurück, wie sich der Verein mit dem Abklingen der Corona-Pandemie wieder zu alter Stärke berappelte, sondern vor allem voraus auf die umfangreichen Planungen zum 200-jährigen Bestehen des Schützenkorps. Zudem gab es Ehrungen verdienter Mitglieder.

Etwa 180 Schützinnen und Schützen hatten sich zur Versammlung eingefunden. Major Ziebart begrüßte die gesamte Viererkette - bestehend aus Schützenkönig Bastian Till Nowak und seinen drei Andermännern Thomas Reuter, Lutz Dannheim und Patrick Meyer-Buchtien - sowie Bürgermeister und Schützenbruder Matthias Nerlich, Altbürgermeister Manfred Birth und eine Abordnung des Bürgerschützenkorps unter Führung von Carsten Gries.

Schnell kam die Sprache auf den 200. Geburtstag des Uniformierten Schützenkorps: ,,Das Kommando und darüber hinaus auch viele engagierte Schützinnen und Schützen haben sich kräftig ins Zeug gelegt. Jetzt freuen wir uns darauf, gemeinsam ein tolles Jubiläumsjahr zu feiern, das mit dem Apfelsinenball schon einen glanzvollen Anfang genommen hat”, sagte USK-Major Karsten Ziebart und gab einen Ausblick auf die bevorstehenden Höhepunkte.

Jubiläumswald: Am 1. April sollen 1000 Setzlinge gepflanzt werden

Weiter geht es am 1. April mit dem Pflanzen eines eigenen USK-Jubiläumswaldes: 1000 Setzlinge wollen die Schützen dann in die Erde bringen. Und damit nicht nur der Schweiß der Arbeit auf der Stirn perlt, sondern es auch ein schwungvoller Sonnabend wird, darf dann auch zum allerersten Mal das von der Privatbrauerei Wittingen aufgelegte USK-Jubiläumsbier verkostet werden. Es folgt die Eröffnung einer Jubiläumsausstellung zum 200. USK-Geburtstag am 19. April im Foyer des Gifhorner Rathauses. Und am 6. Mai wird es in der Stadthalle einen großen Festkommers mit allen Schützinnen und Schützen sowie zahlreichen geladenen Gästen geben. Zu diesem Termin wird dann auch erstmals die Festschrift zu 200 Jahren USK zu haben sein, die zurzeit noch fertiggestellt wird.

Verdiente Mitglieder des USK wurden während der Versammlung in feierlichem Rahmen geehrt. Die Ehrennadel in Gold für 60-jährige USK-Mitgliedschaft ging an Karl-Heinz Lamken und Jürgen Wittkopp. Urkunden für jeweils 50 Jahre im USK gab es für Andreas Meier, Wolfgang Otto, Ulrich Kutzner, Hans Schwier, Uwe Fiest, Uwe Siebert, Dieter Pickerodt, Erhard Höwer, Wolfgang Koblischek, Detlef Eichner und Thorsten Zühlsdorf.

Langjährige Mitglieder wurden geehrt

Goldmedaillen für 40-jähriges Dabeisein gab es für Hans-Wolfgang Meyer und Bernd Gerigk. Silbermedaillen für 25 Jahre erhielten Henning Kepper, Johannes Kraft, Hans-Ulrich Stenzel, Ulf Wiegmann, Frank Blecker, Carsten Gries, Hans-Joachim Schwarz, Klaus Reinecke, Lothar Gedenk, Markus Theiner, Angela Janas, Emil Prause und Lars Vogel. Die Ehrennadel in Silber vom Kreisschützenverband Gifhorn erhielten Steffen Bigalke, Detlef Eichner, Sebastian Notbom, Dirk Waldecker, Dennis Gerdau und Martina Hoffmann. Die Ehrennadel in Bronze ging an Torsten Kolbe.

Weitere Ehrungen gab es vom Deutschen Schützenbund: Harry Nikolay (60 Jahre), Adolf Langlotz, Ulrich Grußendorf, Joachim Keuch, Karsten Wiesenberg und Jochen Galipp (alle 50 Jahre), Henning, Kepper, Hans-Ulrich Stenzel, Martin Merz, Bernd Müller, Björn Gasa, Sebastian Raulfs, Stefan Raulfs, Andre van der Wall, Elena Hirschfeld, Angela Janas, Emil Prause und Lars Vogel (alle 25 Jahre), Maximilian-Thorben Ehlers, Hartwig Frede, Michael Kraiczek, Stefan Pingel, Werner Tietge, Jürgen Debuschinski, Egidio Fiore, Bennet Florian Mohrmann, Karsten Krause, Volker Schwarz, Wolfgang Filbrich, Rieka Saucke und Heike Krause (15 Jahre).

